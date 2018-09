“Ho lasciato mio marito | la mia felicità e la mia terra per quattro soldi Che orrore”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Ho fatto la valigia, ho preso il necessario e sono partita. Oltre tredici ore di viaggio e cambiamenti vari per arrivare dalla mia Catanzaro a Milano, con la promessa della nuova vita, del nuovo mondo, della. Delle grandi cose. Homiodopo sei anni di matrimonio, lui era tutto, ma ho creduto che quel tutto non fosse abbastanza. Mi ero illusa che quei settecento euro in più in busta paga fossero la chiave della, del successo. Oggi vivo in centro, non molto lontano dal Duomo. Se fossi credente invocherei le mie suppliche alla Madonna, di farmi tornare indietro, di ...