HITMAN 2 | La giungla colombiana si mostra in un Trailer

gamerbrain

: Hitman 2: benvenuti a Santa Fortuna, il nuovo trailer co porta nella giungla colombiana - GianlucaOdinson : Hitman 2: benvenuti a Santa Fortuna, il nuovo trailer co porta nella giungla colombiana - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Hitman 2: Benvenuti a Santa Fortuna - Il nuovo trailer ci porta nella letale giungla colombiana - Eurogamer_it : #Hitman2: ecco il trailer ufficiale dedicato alla letale giungla colombiana. -

(Di martedì 25 settembre 2018) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO hanno presentato il“Colombia “di2, che offre uno sguardo più ravvicinato sulla cupa e pericolosa ambientazione dellarecentemente svelata e in arrivo su2. Nuovoper2 Il videol’ambiente esotico e ultra dettagliato di Santa Fortuna con la sua vegetazione lussureggiante, i pericoli imprevisti e le opportunità uniche per uccidere con cui i giocatori si potranno confrontare. Situata nel cuore della foresta pluviale, Santa Fortuna costituisce una nuova minaccia per l’Agente 47, che deve farsi largo attraverso il villaggio natio, grotte e rovine intricate, campi di coca gestiti dal cartello e un palazzo massicciamente fortificato con guardie armate dietro ogni ...