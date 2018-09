Gué Pequeno apre ad un possibile ritorno dei Club Dogo

Blastingnews

: RT @SsoDiego: @olli_gu @lacampiglio Considerando che il libro è edito da Mondadori, e non da pizza&fichiEditore mi sembra davvero strano ch… - MarLovesBlood : RT @SsoDiego: @olli_gu @lacampiglio Considerando che il libro è edito da Mondadori, e non da pizza&fichiEditore mi sembra davvero strano ch… - _ri_trovata : @GianniJ08 Si può gu...(??)ardare un po’ l’inda’ ???? - Jacop83 : @olli_gu Lui sicuramente 'Hai rotto il cazzo co sta tosse'...quello che tanti umani pensano in quei casi, ma che no… -

(Di martedì 25 settembre 2018) E' un momento a dir poco intenso dal punto di vista artistico e lavorativo quello che sta vivendo Guè. Il rapper milanese, recentemente entrato nel roster della BHMG – l'etichetta discografica guidata da Charlie Charles, Sfera Ebbasta e Shablo – ha pubblicato lo scorso 14 settembre il suo nuovo attesissimo album di inediti, intitolato 'Sinatra'. Il disco, come ampiamente prevedibile, si è subito piazzato al numero uno della classifica vendite. In questi giorni il Golden Boy del Rap italiano, come da prassi dopo l'uscita di un nuovo progetto, si sta quindi concedendo ai microfoni di radio, giornali e televisioni, rilasciando numerose interviste. Ed è proprio durante una recente chiacchierata con la stampa, diffusa da un blog magazine siciliano in data di ieri, che l'autore di 'Vero' ha finalmente aperto uno spiraglio relativamente ad un futurodei...