Grande Fratello Vip | Silvia Provvedi e Walter Nudo? Roba hard in caverna | lui sopra | e

Grande Fratello Vip - c'è già un vincitore : chi è il personaggio che ha il trionfo in tasca : Già si ipotizza su chi vincerà il Grande Fratello Vip : sulla base delle valutazioni dei giorni scorsi e di quanto si è visto nel corso della diretta di ieri sera su Canale 5, gli analisti di ...

Lisa Fusco : "Enrico Silvestrin è omofobo"/ La sorella Anna la difende a Pomeriggio 5 (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico

“Vergognati!”. Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3 : Enrico Silvestrin - frasi da censura. E Alfonso Signorini sorprende tutti : Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3: il diretto interessato è Enrico Silvestrin. Il concorrente, noto per aver condotto il Festivalbar e aver preso parte in passato a fiction come ‘Distretto di polizia’, è stato pesantemente accusato da Lisa Fusco. L’inquilina della casa più spiata d’Italia, celebre per la sua spaccata in diretta televisiva che le costò carissimo, nella serata di ieri – in occasione della prima ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi a Francesco Monte "Ero innamorata di te - poi..." : Le prime ore della terza edizione del Grande Fratello Vip è trascorsa fra nuove conoscenze, impressioni ma sopratutto rivelazioni. La prima ad aprirsi alle confidenze (vuoi qualche bicchiere di vino in più) è stata Giulia Salemi che, in una conversazione con Francesco Monte avvenuta durante la notte, ha confessato di essere stata ammaliata dal ragazzo tempo fa: Quando ero una ragazzina, tu hai fatto Uomini e Donne quando? Sette anni fa? ...

Grande Fratello Vip : la Confessione Shock di Giulia Salemi a Francesco Monte! : Giulia Salemi durante la prima notte trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha alzato il gomito ed ha raccontato un episodio scioccante della sua vita a Francesco Monte! Ecco la rivelazione scioccante! Giulia Salemi, divenuta famosa al mondo dello showbiz per aver mostrato a tutti le sue parti intime sul red carpet di Venezia, è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” insieme agli altri coinquilini. Ed è ...

Grande Fratello Vip 2018 : si punta sul gruppo - al momento non pervenuto : Grande Fratello Vip, prima puntata Hanno provato a miscelare la formula e hanno steccato. Se le prime due edizioni di Grande Fratello Vip puntavano sull’individualità e su personaggi dalla chiara fama e personalità, per la terza stagione del reality show la scelta è stata quella di concentrarsi sul gruppo. E così ieri abbiamo assistito all’ingresso di ben 19 concorrenti, buona parte dei quali lontani dal concetto di “persona ...

Grande Fratello Vip - il primo giorno tra discorsi sullo sbiancamento anale e le orge : Pronti via ed è subito Gfvip hot. No, niente sesso nella casa per il momento, ma tante allusioni e discorsi piccanti intavolati a poche ore dall’inizio del reality.Complice l’entusiasmo della cena inaugurale, il gruppo – ancora unito prima che una parte venisse spedita in caverna – si è lasciato andare a confessioni da bollino rosso. A lanciare l’amo non poteva che essere Ivan Cattaneo, il più trasgressivo della banda che ha inaugurato ...

Grande Fratello Vip - la confessione di Giulia Salemi a Francesco Monte : "Avevo una cotta per te" : : Le prime confidenze nella Casa: l'influencer piacentina confessa di aver provato un sentimento per l'ex tronista.

Con chi è fidanzato Andrea Mainardi? Anna Tripoli - la futura sposa dello Chef del Grande Fratello Vip 2018 [GALLERY] : Ecco chi è la fidanzata di Andrea Mainardi: Anna Tripoli la futura sposa dello Chef concorrente del Grande Fratello Vip 2018 E’ iniziata la seconda edizione del Grande Fratello Vip: nella prima puntata sono stati presentati tutti i concorrenti, con le prime nomination per l’eliminazione della seconda puntata. Tra i partecipanti del GF Vip 2018 c’è anche un Chef, Andrea Mainardi. Il cuoco, noto per diversi programmi ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e i problemi con l'alcol : "Sono andata dagli alcolisti anonimi" : Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato da meno di 24 ore, ma sono già cominciate le prime confidenze intime. La prima ad aprirsi con il resto dei concorrenti è stata Jane Alexander, che ha raccontato di aver sofferto di "binge brinking", letteralmente "abbuffata alcolica". L'attrice famosa per il ruolo di cattiva in Elisa di Rivombrosa, insomma, assumeva ingenti quantità di alcol in isolate situazioni, ma senza riuscire a smettere. "Non ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco nomina Enrico Silvestrin : 'Omofobo'. 'Ricc***one' - primo scandalo a Mediaset : La peggiore delle motivazioni. Lisa Fusco , alla prima nomination al Grande Fratello Vip 3 , nomina Enrico Silvestrin 'perché omofobo'. Alla base della scelta non tanto quanto accaduto nella casa in ...

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco compone una canzone per la Marchesa D’Aragona [VIDEO] : Ieri sera è iniziato il Grande Fratello Vip 3. I concorrenti sono stati divisi in due squadre: un gruppo sta vivendo nella casa più agiata, gli altri invece nella caverna. Durante la prima puntata del reality show ci sono state anche le prime nomination. Per la prima volta nella storia del Grande Fratello dieci concorrenti sono andati al televoto, ma ovviamente solo uno uscirà la prossima settimana. Subito sugli scudi Ivan Cattaneo e Lisa Fusco: ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi intabarrata ai livelli massimi : “Sono ipocondriaca - maniaca e paranoica” : Occhiali scuri, mascherina antipolvere, cappello vistoso, sciarpa e coperta leopardata: la prima giornata dentro la Casa del Grande Fratello Vip 3 Eleonora Giorgi l’ha vissuta così, in maniera sobria. Il look della Lolita del cinema degli Anni 70 e 80 ha stupito i più, che si sono chiesti perché l’attrice abbia scelto di “preservarsi” così tanto (ed eccessivamente): una trovata scenica o una reale necessità? I motivi son stati solo accennati ...

Silvia Provvedi e Monte : è scontro al Grande Fratello Vip : GF Vip, Silvia Provvedi contro Francesco Monte: “Chiedi scusa” Finalmente la terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata ieri sera. Sul finire della puntata, come di consuetudine, ci sono state le classiche nomination. In quella circostanza l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne Francesco Monte ha votato, pur essendoci molto amico, Silvia Provvedi e sua sorella gemella Giulia. Il ragazzo si è immediatamente ...