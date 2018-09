Grande Fratello Vip | perché Eleonora Giorgi ha la mascherina?

“Ti amo”. Al Grande Fratello Vip è ritorno di fiamma (in diretta). Pubblico (e Ilary) in delirio : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita. ”Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante – aveva esordito Battista in un video – Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e le cose purtroppo meno belle, la maggior parte erano di salute, ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander : “Avevo un problema con l’alcol” : Prima mattina nella casa del Grande Fratello Vip e prima confidenze tra i partecipanti. Jane Alexander ha rivelato una vicenda molto personale: “Soffrivo di binge drinking – ha raccontato l’attrice famosa per il ruolo della cattiva in Elisa di Rivombrosa – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi.” “Per questo – ha proseguito – nel giugno scorso sono ricorsa ...

“Pensavo di morire”. Paura al Grande Fratello Vip : si è sentito male : E la prima puntata del Grande Fratello Vip numero 3 è andata. Dopo le presentazioni e la sfida, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: una è rimasta nella Casa, l’altra è finita nella Caverna. Quella che domenica sera ha ospitato Le Donatella, Walter Nudo Gli sfortunati della settimana sono Ivan Cattaneo, Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ivan Cattaneo genio e sregolatezza. I concorrenti divisi in due Squadre - Rossa e Blu : Grande Fratello Vip 2018: l’ingresso in Casa di Ivan Cattaneo è stato folgorante! Il padre dei reality è iniziato con il botto!! Gli ascolti premiano la trasmissione condotta da una meravigliosa Ilary Blasi con un look nuovo e dal taglio corto – ma immaginiamo sia solo una parrucca – e l’ingresso dei vip è stato emozionante! Grande Fratello Vip 2018: concorrenti divisi in “casalinghi” e “cavernicoli” La macchina del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - tutti i concorrenti nella prima puntata : Via alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Diciotto i concorrenti in gara: ecco come si sono presentati per la prima puntata

Grande Fratello Vip – Da Giulia Salemi a Lisa Fusco : la FOTOGALLERY degli ingressi della prima puntata : La FOTOGALLERY dei momenti più salienti della prima puntata del Grande Fratello Vip 3 condotta da Ilary Blasi: l’ingresso dei concorrenti La prima puntata del Grande Fratello Vip 3, condotta da Ilary Blasi, ha riscosso il solito successo. I concorrenti sono stati presentati ed hanno attraversato la passerella fino all’ingresso dalla porta rossa nelle casa più spiata d’Italia. Scorri la gallery per goderti i momenti più ...

Grande Fratello Vip - paura nel cuore della notte : attacco di panico per Ivan Cattaneo - vuole scappare : paura nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip, quando Ivan Cattaneo è stato a un passo dall'abbandono. Il cantante ha avuto un attacco di panico durante la prima notte del reality ...

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Sono l'anima del programma? Ma Fabrizio Corona...(Grande Fratello Vip) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA: tutti convinti della loro vittoria e partono favoritissime per la vittoria finale. Ce la faranno? (Grande Fratello Vip 2018) (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 25 settembre 2018 | Diretta : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale. Grande Fratello Vip 2018 | ...

Ascolti tv - vola La vita promessa inizio in salita per il Grande Fratello Vip : La fiction di Rai1, con La vita promessa e Luisa Ranieri protagonista, si aggiudica la prima serata di lunedì 24 settembre con 5 milioni 606 mila spettatori e il 24.89% di share, risultando anche il programma più visto della giornata. Su Canale 5 il debutto della nuova stagione del Grande Fratello Vip ha avuto 3 milioni 341 mila spettatori con il 20.95%. Ascolti tv, il resto del prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su ...

Dalle Donatella a Francesco Monte - da Walter Nudo a Daniela Del Secco D'Aragona ma questo è il Grande Fratello Vip dei riciclati! : Il Grande Fratello Vip 3 ha preso il via tra le inevitabili polemiche. Che sono il sale della tv , e degli ascolti, . Quest'anno, è il cast ad attirare l'attenzione dei maligni. Che sottolineano che ...

Grande Fratello Vip - l'ingresso di Francesco Monte nella Casa : "Cecilia Rodigruez era la donna che volevo sposare" : L'ex tronista, accolto dalla folla sulla passerella, rivede le immagini della sua ex fidanzata: "Il Gf è un nuovo inizio"

Ascolti Tv - Grande Fratello Vip : ottimo inizio - ma non vince : Ascolti Tv Lunedì 24 Settembre 2018: il Grande Fratello Vip perde contro La Vita Promessa La prima serata di Lunedì 24 Settembre 2018 ha regalato moltissime soddisfazioni ai telespettatori italiani. Sia la Rai che Mediaset hanno proposto ottime opzioni. Attesissimo il ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Era da settimane […] L'articolo Ascolti Tv, Grande Fratello Vip: ottimo inizio, ma non vince proviene da ...

Grande Fratello Vip – Ilary Blasi sceglie Dsquared² per la prima puntata : tutti i dettagli del vestito della conduttrice [GALLERY] : Il vestito di Ilary Blasi alla prima puntata del Grande Fratello Vip 3: tutti i dettagli dell’outfit scelto dalla presentatrice romana La prima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera. Oltre ai concorrenti, protagonisti assoluti del reality, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è stato il nuovo look di Ilary Blasi, regina indiscussa del programma (VEDI QUI). Oltre alla sua chioma più bionda del ...