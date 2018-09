Grande Fratello Vip | Giulia Salemi confessa la cotta per Francesco Monte La reazione di

ILARY BLASI : LOOK - ABITO E GAFFE SU IVAN CATTANEO/"Sembra la Marcuzzi con questo taglio" (Grande Fratello Vip) : ILARY BLASI nuovo taglio di capelli e vestito nero con una profonda scollatura sul décolleté, è il LOOK della prima puntata del Grande Fratello Vip 3. Polemica e commenti da web(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - choc alla prima puntata : una 'strage' di inquilini - ecco chi rischia di volare fuori : Strage di nomination alla prima puntata del Grande Fratello Vip . I concorrenti in nomination sono ben dieci, un numero che non si era mai registrato nella storia del reality-show condotto da Ilary ...

Grande Fratello Vip - disastro all'esordio per Ilary Blasi : le cifre che preoccupano Mediaset : Non è bastato il 'caso Lory Del Santo' a lanciare in orbita gli ascolti della prima serata della terza edizione del Grande Fratello Vip . Su Canale 5 in reality condotto da Ilary Blasi in onda tra le ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo e il suo ingresso nel reality : gira una strana voce : L'attesa per la prima puntata del Grande Fratello Vip era per molti concentrata su cosa avrebbe fatto Lory Del Santo . La showgirl aveva annunciato a Verissimo di voler partecipare al reality, dopo ...

Grande Fratello Vip 2018 come seguirlo : puntate - orari - diretta - social : Grande Fratello Vip, come e dove seguirlo: gli orari di tutte le puntate, le dirette h24 e i social Ha finalmente e ufficialmente riaperto i battenti il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono andati in onda in diretta tv con la prima puntata della terza edizione del reality-show di Canale 5. I concorrenti […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 come seguirlo: puntate, orari, diretta, social proviene da Gossip e Tv.

La Vita Promessa batte la prima del Grande Fratello Vip 3 - male Rai 1 nel pomeriggio : Nella giornata di lunedì 24 settembre 2018 abbiamo assistito al debutto su Canale 5 del Grande Fratello Vip 3, condotto ancora una volta da Ilary Blasi con la presenza di Alfonso Signorini. I concorrenti di questa edizione sono i seguenti: Jane Alexander, Maurizio Battista, la marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Elia Fongaro ex-velino di Striscia La Notizia, Lisa Fusco, Eleonora Giorgi, la meteorologa Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Benedetta ...

Grande Fratello Vip - perché Eleonora Giorgi ha la mascherina? : Eleonora Giorgi si è presentata nella Casa del Grande Fratello Vip con mascherine, cappelli e coperte per coprirsi. La Lolita del cinema Anni 70 e 80 proprio davanti alla porta rossa del programma ha dichiarato di soffrire particolarmente l'aria condizionata e i contatti fisici. Qualcuno avrà pensato a una "trovata" scenica, come era successo un anno fa con Cristiano Malgioglio, ma in pochi sanno che l'attrice 64enne subisce davvero la ...

“Ti amo”. Al Grande Fratello Vip è ritorno di fiamma (in diretta). Pubblico (e Ilary) in delirio : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita. ”Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante – aveva esordito Battista in un video – Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e le cose purtroppo meno belle, la maggior parte erano di salute, ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander : “Avevo un problema con l’alcol” : Prima mattina nella casa del Grande Fratello Vip e prima confidenze tra i partecipanti. Jane Alexander ha rivelato una vicenda molto personale: “Soffrivo di binge drinking – ha raccontato l’attrice famosa per il ruolo della cattiva in Elisa di Rivombrosa – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi.” “Per questo – ha proseguito – nel giugno scorso sono ricorsa ...

“Pensavo di morire”. Paura al Grande Fratello Vip : si è sentito male : E la prima puntata del Grande Fratello Vip numero 3 è andata. Dopo le presentazioni e la sfida, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: una è rimasta nella Casa, l’altra è finita nella Caverna. Quella che domenica sera ha ospitato Le Donatella, Walter Nudo Gli sfortunati della settimana sono Ivan Cattaneo, Francesco Monte, Jane Alexander, Walter Nudo, Le Donatella, Eleonora Giorgi, Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ivan Cattaneo genio e sregolatezza. I concorrenti divisi in due Squadre - Rossa e Blu : Grande Fratello Vip 2018: l’ingresso in Casa di Ivan Cattaneo è stato folgorante! Il padre dei reality è iniziato con il botto!! Gli ascolti premiano la trasmissione condotta da una meravigliosa Ilary Blasi con un look nuovo e dal taglio corto – ma immaginiamo sia solo una parrucca – e l’ingresso dei vip è stato emozionante! Già dalla sua clip di presentazione strappa più di un sorriso… Lui è Ivan Cattaneo, icona pop degli anni 80 che dice ...

Grande Fratello Vip - tutti i concorrenti nella prima puntata : Via alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Diciotto i concorrenti in gara: ecco come si sono presentati per la prima puntata

Grande Fratello Vip – Da Giulia Salemi a Lisa Fusco : la FOTOGALLERY degli ingressi della prima puntata : La FOTOGALLERY dei momenti più salienti della prima puntata del Grande Fratello Vip 3 condotta da Ilary Blasi: l’ingresso dei concorrenti La prima puntata del Grande Fratello Vip 3, condotta da Ilary Blasi, ha riscosso il solito successo. I concorrenti sono stati presentati ed hanno attraversato la passerella fino all’ingresso dalla porta rossa nelle casa più spiata d’Italia. Scorri la gallery per goderti i momenti più ...

Grande Fratello Vip - paura nel cuore della notte : attacco di panico per Ivan Cattaneo - vuole scappare : paura nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip, quando Ivan Cattaneo è stato a un passo dall'abbandono. Il cantante ha avuto un attacco di panico durante la prima notte del reality ...