Grande Fratello Vip 2018 | Ilary Blasi taglia i capelli e il web insorge | «Ha una parrucca»

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi : «Non ho paura - è come un campeggio» : Si è riaperta la casa più spiata d'Italia. È ripartito ieri il Grande Fratello Vip e tra i concorrenti più interessanti di questa terza stagione c'è Eleonora Giorgi . Grande Fratello Vip 2018, Lisa ...

Grande Fratello vip - Ilary Blasi taglia i capelli e il web insorge : 'Ha una parrucca' : Più che dei concorrenti, vip o pseudotali rubacchiati ad altri reality, più che delle nomination, già dieci nonostante le pochissime ore passate insieme, l'argomento su cui si è dibattutto ieri sera ...

Come rivedere la prima puntata del Grande Fratello Vip in Streaming : Ieri sera, lunedì 24 settembre 2018, è partita la terza edizione del reality show Grande Fratello Vip con al timone Ilary Blasi ed Alfonso Signorini. Tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa e ci sono state le prime nominations. Se vi siete persi la prima puntata del programma TV Mediaset non preoccupatevi, avete la possibilità di rivederla in Streaming comodamente seduti sul divano di casa a qualunque ora voi vogliate. Come ...

Grande Fratello vip - al via la terza edizione : tutti concorrenti entrati nella casa : Telecamere accese sulla casa del GF Vip. La maratona televisiva, giunta alla terza edizione, ha inizio dagli Studios di Cinecittà col conto alla rovescia e i fumogeni che accolgono la passerella della padrona Ilary Blasi, abito nero, scollato al centro e nuovo taglio di capelli.--Torna come opinionista, il direttore di Chi, Alfonso Signorini ed il commento irriverente della Gialappa’s band. Il primo Vip a solcare la porta della casa è l’attrice, ...

La ‘nuova’ Ilary Blasi : arriva al Grande Fratello Vip e se ne accorgono tutti. Alla prima inquadratura : Il Grande Fratello Vip 3 è cominciato. Lunedì 24 settembre 2018 in prima serata su Canale 5 Ilary Blasi ha introdotto tutti i concorrenti di questa nuova edizione. Puntata di presentazioni, ma anche di nomination. Le prime. Ed è subito record. Al televoto della prossima settimana ci vanno in dieci: Enrico Silvestrin, Elia, Lisa Fusco, Jane Alexander, Walter Nudo, Stefano Sala, Martina, Le Donatella, Francesco Monte e Andrea Mainardi. ...

Giulia Salemi/ Ubriaca - confessa a Francesco Monte : "Al liceo ero innamorata di te" (Grande Fratello Vip 2018) : Giulia Salemi ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello Vip 2018 ricordando il suo red carpet hot alla Mostra di Venezia. La confessione imbarazzante a Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:26:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip - il verdetto su Lory Del Santo sarà svelato stasera : Tra poco andra' in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle Anticipazioni ufficiali [VIDEO], scopriremo se Lory Del Santo entrera' a far parte del cast o meno. La donna, giorni fa, ha scatenato un polverone mediatico a causa della sua voglia di prendere parte al Reality Show nonostante la tragedia avvenuta un mese fa riguardante il suicidio di suo figlio. Ebbene, stasera Ilary Blasi svelera' il verdetto finale in merito alla ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata/ Nomination e accuse - Lisa Fusco contro Enrico Silvestrin : "è omofobo" : prima puntata per il Grande Fratello Vip 2018. Dopo l'entrata nella casa dei 19 concorrenti, arrivano le prime Nomination. E scoppia il caso: chi è Silvestrin?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:11:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - resoconto prima puntata : dieci concorrenti già in nomination : L'attesa è stata lunga ma finalmente ieri 24 settembre il Grande Fratello Vip 3 ha ufficialmente aperto i battenti. La conduttrice Ilary Blasi è entrata in studio accolta dai fumogeni, mentre il suo braccio destro Alfonso Signorini aveva con sé un osso, simbolo del suo recente intervento nella Caverna dove, con un giorno di anticipo, erano già entrati Walter Nudo, Le Donatella e Maurizio Battista. E, dopo i primi convenevoli, è arrivato subito ...

Grande Fratello Vip 2018 - prima puntata : la battuta hot di Ilary Blasi ad Ivan Cattaneo! : E’ iniziata la terza ed attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi lancia una frecciatina a Fabrizio Corona. Ad una concorrente inavvertitamente scappa una parolaccia all’interno del confessionale. Ilary Blasi fa una battuta imbarazzante ad Ivan Cattaneo. Grande Fratello Vip: conosciamo i concorrenti. Alfonso fa la prima battuta pungente a Giulia Salemi! Silvia Provvedi lancia la prima frecciatina a Fabrizio ...

«Grande Fratello Vip 3» : cosa (già) non funziona : Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti Grande Fratello Vip 3: i concorrenti ...

Grande Fratello Vip 3 - la replica di Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : Ieri sera, lunedì 24 settembre 2018, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 3. I concorrenti sono entrati nella casa più spiata d’Italia, solo uno sarà proclamato vincitore della terza edizione del reality show. Nel cast del programma condotto da Ilary Blasi figurano anche Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi. Quest’ultima, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3, ha risposto alle dichiarazioni del ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lisa Fusco contro Enrico Silvestrin : «Lo nomino perchè è omofobo» : Lisa Fusco, la subrettina nota per la rovinosa spaccata in diretta tv è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 . La Fusco durante le nomination ha lanciato un'accusa pesante contro Enrico ...

Grande Fratello VIP 2018 - PRIMA PUNTATA/ Nomination - gaffe e prime polemiche : Silvestrin buttato fuori? : PRIMA PUNTATA per il GRANDE FRATELLO Vip 2018. Dopo l'entrata nella casa dei 19 concorrenti, arrivano le prime Nomination. E scoppia il caso: chi è Silvestrin?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:00:00 GMT)