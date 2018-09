Graditissimo ritorno con il Samsung Galaxy S10 | terza versione come possibile ritorno al

optimaitalia

: Graditissimo ritorno con il #SamsungGalaxyS10: terza versione come possibile ritorno al passato… - OptiMagazine : Graditissimo ritorno con il #SamsungGalaxyS10: terza versione come possibile ritorno al passato… - radiopico : Dopo 5 anni di silenzio finalmente il graditissimo ritorno di #AvrilLavigne con il singolo #HeadAboveWater da doman… - GInterrato : @GSpettacolo @Valerio_Scanu Un ritorno graditissimo #Dieci -

(Di martedì 25 settembre 2018) Potrebbe rappresentare unal passato ilS10, almeno per quanto riguarda una delle tre varianti destinate a mettere piede sul mercato europeo. Da alcuni giorni a questa parte si rincorrono voci non solo sul design di due modelli più costosi ed evoluti della famiglia,avrete notato anche da un nostro approfondimento di qualche giorno fa, ma anche sul terzo device del gruppo. Mi riferisco allo smartphone che, con ogni probabilità, potrà contare su un display da 5.8 pollici.I prodotti commercializzati con queste dimensioni saranno due, ma quello più economico dovrebbe segnare ildel flat,richiesto da tantissimi utenti in questi anni in cui il produttore coreano ha deciso di concentrarsi in modo esclusivo sui device Edge per la linea S. Ovviamente siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma è chiaro che rumors del genere facciano molto rumore, ...