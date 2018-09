Decreto Salvini : Governo in pressing - spunta una norma sui bilanci dei club : ...l'obbligo per le società non solo di A e B ma anche di C di avere bilanci sottoposti alla revisione di società iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia e ...

Governo : spunta norma per certificare i bilanci di Serie A e Serie B : L’articolo in cui è contenuta la norma è il 41, l’ultimo prima del ‘Capo IV’ in cui sono indicate le coperture finanziarie e l’entrata in vigore del provvedimento: del testo non c’era traccia nelle bozze circolate nei giorni scorsi. “A partire dalla stagione sportiva 2019-2020 – si legge nel testo – possono accedere alla ripartizione della quota dei diritti audiovisivi da assegnare ai ...

Il Governo : “Il progetto Olimpiadi è morto”. Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Olimpiadi - dopo lo stop del Governo spunta l'asse lombardo-veneto. Malagò : "Siamo ai supplementari" : La candidatura ai Giochi. Giornata di tensione, con colpo di scena finale, quella appena vissuta dalla politica e dallo sport alla vigilia di decisioni importanti su chi ospiterà i Giochi del 2026, giochi invernali per i quali nelle settimane scorse erano state avanzate ben tre candidature "Made in ...

Il Governo : “Il progetto Olimpiadi è morto”. Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Manovra - Governo nel caos. Rispunta l'aumento dell'Iva : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Il piano di Autrostrade per Genova ma col Governo è sempre scontro. Spunta ipotesi dell'ingresso di Cdp : Il Cda della società si è impegnato a costruire un ponte d'acciaio in 8 mesi e un contributo di 500 mln per le famiglie delle vittime. Il premier: 'Somma va quintuplicata'. Oggi Consiglio di ...