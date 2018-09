Golf – Junior Ryder Cup | vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa

Golf – Junior Ryder Cup : Stati Uniti in vantaggio sull’Europa : Buone prove delle azzurre Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio nel team continentale nella Junior Ryder Cup Il team degli Stati Uniti è in vantaggio su quello dell’Europa per 7,5-4,5 dopo la prima giornata della Junior Ryder Cup, la sfida a livello Under 18 in svolgimento al Golf Disneyland di Parigi, e gara d’apertura della settimana che porta alla 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Si sono tenuti sei incontri di ...

Golf – Junior Ryder Cup : due le azzurre convocate - che gioia per Nobilio e Paltrinieri! : L’Italia sarà rappresentata nella Junior Ryder Cup da Alessia Nobilio e da Emilie Alba Paltrinieri, due delle Girls campionesse d’Europa e del Mondo a squadre Cresce sempre di più l’attesa per la 42ª edizione della Ryder Cup che si disputerà a Le Golf National (28-30 settembre). Prima di vedere in azione campioni del calibro di Francesco Molinari e di Tiger Woods, sarà la Junior Ryder Cup, sfida a livello Under 18 tra la selezione europea ...

Golf – World Junior Girls Championship : l’Italia si aggiudica la vittoria nella categoria U18 : l’Italia ha vinto il World Junior Girls Championship, Mondiale della categoria U18. E’ il 27° successo in campo internazionale degli italiani a un passo dal record di 28 del 2009 Ancora una grande prestazione azzurra in campo internazionale, in una stagione ricca di successi di prestigio: l’Italia (Alessia Nobilio, Caterina Don, Emilie Alba Paltrinieri) si è imposta nella classifica a squadre del World Junior Girls Championship, il ...