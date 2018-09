Gol Icardi | l’argentino porta in vantaggio i nerazzurri VIDEO

La partita doppia dell'Inter tra Tribunale e Fiorentina : Spalletti cerca giustizia - Icardi il Gol che manca : Alle 12 si discute il ricorso d'urgenza contro la squalifica del tecnico, in serata la sfida di San Siro contro i viola

Inter-Fiorentina - arriva il Gol di Icardi : a 2.00 su Sisal Matchpoint : La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale che comincia con il big match tra Inter e Fiorentina. Le due squadre arrivano all’incontro in forma: l’Inter è galvanizzata dopo la doppia rocambolesca vittoria in zona Cesarini, in Champions contro il Tottenham e a Genova contro la Sampdoria, ma la Fiorentina dell’ex Pioli sembra fare sul serio, è terza in classifica e appare in crescita. Gli esperti analisti di Sisal ...

Icardi-NaingGolan - intesa da registrare. Ma l'argentino fa poco per aiutarsi : Tra Icardi e Nainggolan non c'è ancora l'intesa necessaria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il centravanti argentino dovrebbe fare di più per sé stesso e per gli altri. 'In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan , arrivato per ronzargli ...

Serie A - Icardi con la Samp si scatena : il Gol paga 2 - 00 : TORINO - Sei mesi fa finì con i 5-0 a favore dell'Inter e con Mauro Icardi protagonista con quattro gol. I nerazzurri torneranno al Ferraris domani sera, di nuovo contro la Sampdoria, a quattro giorni ...

Da Icardi a Higuain la rincorsa di Milano parte dagli euroGol : La Milano del pallone si affida ai suoi attaccanti principe per tornare ad essere regina in Italia ed in Europa. Icardi e Higuain, gioie e dolori di un inizio di campionato tanto diverso quanto difficile. Perché se da una parte c'è un attaccante che si è appena sbloccato in Europa ma ancora è a secco in campionato, dall'altra c'è un Pipita ringalluzzito ulteriormente dai due gol consecutivi messi a segno nelle ultime due gare giocate con il ...

Il Gol di Icardi è il più bello della prima giornata di Champions secondo la UEFA : Se il buongiorno si vede dal mattino, ci rifaremo gli occhi quest'anno con la competizione più bella al mondo. Basti pensare che la vellutata punizione di Sua Maestà Leo Messi non è entrata nella top ...

Sampdoria-Inter - nerazzurri alla prova del nove. Su Sisal Matchpoint sfida del Gol Icardi Vs Defrel : La vittoria in rimonta con il Tottenham in Champions League, nei minuti di recupero, potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione dell’Inter, fin qui non proprio brillante. Gli uomini di Spalletti vanno a Genova, in casa della Sampdoria, dove vincere non è mai una passeggiata: i blucerchiati, nelle ultime tre, hanno segnato 9 reti subendone solo una e, nelle ultime 12 gare interne, hanno perso solo due volte. Una di queste ...

Inter - Spalletti si affida a NaingGolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Inter - Adriano elogia Icardi per il Gol in Champions League : si attende il rinnovo : Dopo la gara di Champions League contro il Tottenham, Mauro Icardi ha ricevuto numerosi complimenti per la partita disputata e per la rete. Uno tra tutti spicca maggiormente ed è quello dell'ex imperatore nerazzurro, Adriano Leite Ribeiro. Quest'ultimo, sui social, ha ricordato con molta emozione il suo primo gol con la maglia Interista in europa, una rete che arrivò contro il Basilea il 24 agosto 2004. Allora la partita terminò 1-1 e quello fu ...

Inter - Adriano e i compimenti a Icardi : 'Il Gol al debutto ti resterà nel cuore' : Quante emozioni su Sky Sport!" ha scritto il brasiliano sui social, con una foto che li ritrae insieme e sorridenti. La carriera di Adriano in nerazzurro Adriano è stato uno dei simboli dell'Inter ...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Le wags della coppa : Wanda piange per il primo Gol europeo di Icardi : CHAMPIONS LEAGUE 2018, le wags da Pallone d’Oro: Georgina Rodriguez vs Antonella Roccuzzo. Tante splendide fanciulle "in campo" per la coppa europea(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:16:00 GMT)

Inter-Tottenham - Icardi Gol : il colpo al gluteo e un gesto tecnico strepitoso : E alla fine il primo gol in stagione è arrivato. Decisivo, come spesso gli capita. E' stato Mauro Icardi a suonare la riscossa nel match dell'Inter contro il Tottenham in Champions League. Un gol "...

Inter - Icardi : "Ora un Gol a partita" : Il capitano nerazzurro si è sbloccato, la speranza è continuare su queste medie: "Ma possiamo ancora migliorare"

Wanda Nara piange di gioia - il primo Gol di Icardi in Champions fa commuovere la Wags : la dedica per Mauro : Wanda Nara piange di gioia al primo gol di Mauro Icardi in Champions League, la Wags a San Siro insieme al figlio Valentino Il primo gol in Champions League di Mauro Icardi non ha reso felici solo i tifosi dell’Inter. Anche Wanda Nara n’è rimasta piacevolmente colpita. La bellissima moglie dell’attaccante nerazzurro ha postato una serie di scatti alla fine del match della squadra di Spalletti contro il Tottenham, tra cui ...