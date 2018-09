Gol Chiesa o autogol Skriniar? Ecco la decisione

calcioweb.eu

: Inter-Fiorentina 2:1 Una bella Fiorentina fa soffrire una brutta Inter: segna Icardi su rigore-mani di Victor Hugo-… - pisto_gol : Inter-Fiorentina 2:1 Una bella Fiorentina fa soffrire una brutta Inter: segna Icardi su rigore-mani di Victor Hugo-… - Eurosport_IT : Il contatto tra Chiesa e Politano poco prima del gol di D'Ambrosio: era rigore per la Fiorentina? ?? La moviola di… - tuttosport : Ecco la #primapagina dell'edizione odierna: - Pogboom vuole la #Juve - #Toro da rialzare. #Cairo: 'Fiducia in… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Gol? E’ andata in scena la prima partita valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A, successo sofferto da parte dell’Inter che ha avuto la meglio grazie al rigore di Icardi ed alla rete di D’Ambrosio. Per gli uomini di Pioli decisivo l’attaccante, deviazione di. Nel tabellino del match della lega calcio la rete è stata attribuita a, che ha dunque segnato un’autorete. In un primo momento il goal era stato assegnato a, dopo il cambio di. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo GollaCalcioWeb.