Gli attivisti della democrazia convergono a Roma

Matteo Salvini - l'ultima farsa de Gli attivisti pro-immigrati : '42 profughi della Diciotti lo denunciano' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato denunciato da 42 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti , bloccata per alcuni giorni nel porto di Catania. È stato uno degli attivisti dell'...

Milano - Gli attivisti di "Aldo dice" lasciano via Oglio : "Ecco le chiavi" : Finito il "trasloco" alla torre Ligresti dal palazzo occupato negli ultimi 2 anni, consegnate simbolicamente le chiavi alla consigliera del municipio 4 Rossella Traversa

Strade al buio a Marsala. Il Progetto Edson de Gli attivisti del M5S : Questa la nota politica del portavoce in consiglio comunale del M5S Aldo Rodriquez: E' partito lo scorso 28 agosto il Progetto Edson che prevede l'individuazione di alcune Strade della città o ...

Razzismo - perché penso che il Fatto sbaGli su buonisti e cattivisti – La risposta di Gomez : Devo ammettere che l’editoriale di giovedì di Marco Travaglio mi ha lasciato tra il perplesso e l’attonito. Editoriale centrato sul tema della frattura che sta allargandosi in Italia nel dibattito che verte su ripetuti episodi di intolleranza a carico di stranieri, o di criminalità addebitabile a persone giunte in Italia nella condizione di clandestini. Per esclusiva comodità di argomentazione Travaglio utilizza i termini buonista e cattivista ...