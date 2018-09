GlassWire | analisi Network e sicurezza Internet

surface-phone

(Di martedì 25 settembre 2018) Per la rubrica “Recensioni” abbiamo oggi in prova, un software didella rete che include un Firewall professionale e monitor dei dispositivi, scopriamolo insieme.Preliminareè un Software prodotto dalla SecureMix LCC ed è progettato con lo scopo di monitorare l’attività della propria rete domestica e impedire possibili falle nella. Il software è abbastanza leggero, l’exe pesa circa 33 MB, e non richiede particolari attenzioni durante la fase d’installazione. Al primo avvio il programma è totalmente pronto all’uso, con la possibilità di cambiare la lingua dal menù a tendina e sfruttare il supporto all’Italiano. Nel menù sono presenti funzioni come impostazioni o la personalizzazione dell’interfaccia per poter ottenere il massimo da questo Software., oltre al menù a tendina, presenta 5 differenti tab e un’area di visualizzazione ...