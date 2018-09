Giuseppe Rossi positivo | chiesto un anno di stop

Il calciatore Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un controllo antidoping : Il 31enne calciatore italiano Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine della partita di Serie A tra Benevento-Genoa. All’epoca Rossi giocava per il Genoa, ora è senza squadra dopo che il The post Il calciatore Giuseppe Rossi è stato trovato positivo a un controllo antidoping appeared first on Il Post.

Giuseppe Rossi a processo per doping - chiesto 1 anno di stop : Altro stop per Giuseppe Rossi. Ma stavolta gli infortuni che hanno tormentato la carriera del talento azzurro non c'entrano. A fermare 'Pepito' per un altro anno potrebbe esserci una squalifica per doping, appena chiesta dalla Procura Nado.Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'attaccante ex Manchester United, Parma e Fiorentina è stato trovato positivo ad una sostanza "specificata", ovvero consentita dal regolamento solo in un caso, ma ...