Giuseppe Conte | il retroscena | si è stufato delle sparate di Luigi Di Maio

Dario Ballantini è Giuseppe Conte / Foto - il noto imitatore sarà il Premier (Striscia la Notizia) : Dario Ballantini è Giuseppe Conte, Foto: il noto artista/trasformista per la prima volta interpreterà il Presidente del Consiglio per la prima volta a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Vittorio Feltri demolisce Giuseppe Conte : 'Signor zero - serve un miracolo di Padre Pio' : Conte ha deciso di compiere il passo più importante della sua esistenza. Dato che non è riuscito a combinare niente quale presidente del Consiglio, ha pensato bene di rivolgersi a Padre Pio nella ...

Lentini - il sindaco Saverio Bosco a Giuseppe Conte : 'Rateizzare il debito del Comune - come la Lega' : Saverio Bosco , sindaco Pd di Lentini, nel siracusano, rivendica un trattamento 'alla Matteo Salvini ' e chiede di rateizzare il debito dei suoi concittadini . Una provocazione che si è però ...

Giuseppe Conte e il concorso in Sapienza - L’Espresso : “Doveva giudicarlo chi l’aveva già scelto in un arbitrato milionario” : Il presidente della commissione che avrebbe dovuto giudicare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il trasferimento da docente all’università La Sapienza a Roma era anche chi aveva già indicato il capo del governo (prima che lo fosse) presidente di un arbitrato milionario a Milano. A scriverlo sul numero di domenica de L’Espresso sono i giornalisti d’inchiesta Emanuele Fittipaldi e Federico Marconi che – si legge ...

Striscia la notizia - Dario Ballantini si cimenterà con una clamorosa imitazione del premier Giuseppe Conte : 'Abbiamo di nuovo un governo che offre molti spunti, penso che cominceremo proprio con Ballantini che fa il presidente del Consiglio, di cui ora mi sfugge il nome...'. Ad annunciarlo è lo stesso ...

Non sarebbe una notizia, se non si trattasse dei francescanissimi 5 Stelle. Rocco Casalino, capo ufficio stampa e portavoce di Giuseppe Conte, guadagna circa 14 mila euro al mese (169 l'anno). Più del suo «capo», che non essendo deputato o senatore si ferma alla «modica» ...

Ponte Morandi - per Danilo Toninelli arrivano le prime accuse grilline : il suo destino appeso a Giuseppe Conte : Se Danilo Toninelli , ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, era stato dichiarato, dagli stessi leghisti, 'bravissimo a gestire l'emergenza del Ponte Morandi', ad oggi qualcosa sembra cambiato.

Giuseppe Conte : "La pace fiscale si farà : è imprescindibile. E non è un condono" : "La pace fiscale si farà: è imprescindibile", "non è un condono", "così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero". Lo dice in una intervista a tutto campo in apertura di prima pagina a La Verità il premier Giuseppe Conte, che sul crollo di Genova fa sapere che si chiederà ad Autostrade di anticipare i soldi, "e poi la ricostruzione ...

Migranti - Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti - l’EU deve intervenire : Conte: ‘Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti’. Kurz: ‘Italia non ha motivo di agitarsi su passaporti’ “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto "salvo intese" e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: "Io ascolto sempre tutti volentieri, ma le nomine le decido io. L'ultima parola, anche sul commissario per Genova, sarà la mia". -- Insomma, il presidente del Consiglio va avanti da solo. Non è un premier fantoccio e se è vero che non può agire in totale ...

Giulio Tremonti : 'La differenza tra me e Giuseppe Conte : io discutevo in anticipo i provvedimenti' : Giulio Tremonti ribatte nero su bianco ad Antonio Polito che sul Corriere della Sera ha scritto: 'Un tempo il ministro Tremonti divenne famoso per portare i suoi provvedimenti in Consiglio in una ...

Scuola - premier Giuseppe Conte : ‘Rispettate gli insegnanti’ : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all’inaugurazione della Scuola ‘Tacchi Venturi’ di San Severino Marche: durante la sua visita, ha avuto modo di parlare con gli alunni dell’istituto. Come riportato dal portale ‘Rai News‘, il premier ha parlato dell’importanza della Scuola e del ruolo degli insegnanti. “Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo ...

Migranti - Giuseppe Conte : 'Non possiamo accoglierli tutti' (VIDEO) : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha affermato con una totale schiettezza che l'Italia non si può permettere di accogliere tutti i Migranti. L'affermazione è stata registrata nel corso del 51mo incontro nazionale di Studi dell'Acli. Conto ha riferito che accogliere tutti i Migranti indiscriminatamente non risolverebbe la problematica dell'immigrazione [VIDEO] poiché l'Italia, secondo il premier, non può assicurare a tutti le dovute cure ...

Migranti - il premier Giuseppe Conte : “Non possiamo accoglierli tutti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no all'accoglienza indiscriminata dei Migranti: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare".Continua a leggere