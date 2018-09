Giuseppe Balboni | 16enne di Zocca trovato morto in un pozzo nel Bolognese | i carabinieri

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 settembre 2018) Era uscito di casa lo scorso lunedì 17 settembredi, in provincia di Modena, e da allora la sua famiglia non ha avuto più notizie. Oggi, 25 settembre, ihanno riil suo corpo senza vita dentro una Castello di Serravalle, nel, in località Tiola, a circa 20 chilometri da casa. Ial lavoro per “delineare l’esatta dinamica degli eventi”, fanno sapere che indagano sull’ipotesi di omicidio. Il caso è seguito anche dalla Procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi. Nei giorni in cui sono state condotte le ricerche a tappeto tra le province di Bologna e Modena, l’unica traccia del ragazzo era stato proprio il suo scooter (un Phantom F12 rosso) rivicino ad una fontana, ricoperto da foglie. I genitori del ragazzo avevano anche fatto partire una campagna sui social per ...