Giunta | batti i pugni sulla pulizia della città

Fassina : combattiamo ecopass proposto da Giunta Raggi : Roma – “Sinistra per Roma ha il trasporto pubblico, in particolare su ferro, come asse del programma di rigenerazione della nostra citta’. Ci battiamo per la radicale riorganizzazione di Atac e per il no al referendum dell’11 novembre per la privatizzazione della gestione del trasporto pubblico a Roma. combattiamo contro la sciagurata autostrada a pedaggio Roma-Latina al fine di spostare risorse sulle linee ferroviarie ...