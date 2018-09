Ginnastica | un mese ai Mondiali 2018! Mirino su Doha | in palio i pass per le Olimpiadi

oasport

: 20 anni e qualche mese mi guardo allo specchio e ragazzi secondo me dobbiamo iniziare a fare ginnastica facciale - clodettae : 20 anni e qualche mese mi guardo allo specchio e ragazzi secondo me dobbiamo iniziare a fare ginnastica facciale - eyeseuIgi : un mese e mezzo senza ginnastica assicurato devo solo sopravvivere gli altri mesi - lightbloods : ho visto che tanta gente ha condiviso la sua esperienza e ecco la mia. alle superiori durante la lezione è caduto u… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Manca unesatto ai2018 diartistica che si disputeranno a(Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Polvere di Magnesio sta iniziando a scaldare i motori, le ragazze sono già in palestra per prepararsi all’appuntamento più importante della stagione: dopo gli Europei disputatasi a inizio agosto a Glasgow, le competizioni hanno iniziato a scarseggiare ma ora il circuito si sta per rimettere in moto e si avvicina a grandii alla rassegna iridata che per la prima volta nella storia sbarcherà in Medio Oriente. Location suggestiva per un evento importante visto che verranno assegnati anche treper ledi Tokyo 2020, finiranno alle squadre che saliranno sul podio nel team event e i rispettivi Paesi si assicureranno così di poter portare la propria formazione (4 atleti) nel Sol Levante. Si preannunciano dieci giorni di fuoco estremamente ...