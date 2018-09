Gianni Morandi | concerto a sorpresa a Carloforte

Arriva lo speciale di Techetecheté su Gianni Morandi : tutti i dettagli : In questi ultimi stralci d'estate, Arriva lo speciale di Techetecheté su Gianni Morandi, che sta per tornare in TV con L'Isola di Pietro, che ha girato nei mesi scorsi a Carloforte. Techetecheté ospita quindi una parte della carriera di Gianni Morandi attraverso dei micro filmati, così come è previsto dalla trasmissione. L'eterno ragazzo di Monghidoro viene dal tour di supporto al tour di D'amore d'autore, con il quale è tornato in musica ...

Gianni Morandi - la foto fake inganna il web : il cantante coperto di insulti : Pioggia di insulti per Gianni Morandi sui social per aver postato un presunto post contro la Lega e Matteo Salvini. Peccato che il messaggio incriminato, con tanto di foto evidentemente taroccata, ...

Carloforte. Il 22 settembre Gianni Morandi in concerto al Molo : Omaggio di Gianni Morandi a Carloforte. Il cantante e attore sarà in concerto al Molo. L’artista si trova sull’Isola di

Gianni Morandi a Carloforte - in concerto a sorpresa in Sardegna dopo le riprese de L’isola di Pietro : Gianni Morandi a Carloforte, in concerto al Molo. L'evento è stato annunciato oggi, a sorpresa. Gianni Morandi si trova a Carloforte da alcuni mesi, per le registrazioni della seconda stagione della fiction per la TV L'isola di Pietro, di cui è protagonista. dopo il successo del d’amore d’autore Tour, il cantante ha annunciato, a sorpresa, un nuovo appuntamento live in Sardegna. Per ringraziare la regione dell'ospitalità e per festeggiare le ...

Gianni Morandi INGRASSATO : FOTO CHOC/ Lo scatto post vacanza - il ritorno a casa e l'ironia dei followers : GIANNI MORANDI, la FOTO CHOC sui social visibilmente INGRASSATO scatena le reazioni dei fan. C'è chi mette in dubbio la veridicità dello scatto e chi ci casca in pieno!(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:08:00 GMT)

Gianni Morandi e la foto shock dopo le vacanze : cosa gli è successo? : Morandi ha sempre voglia di scherzare e sui social ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae con almeno 20 chili in più...

Il figlio rapper di Gianni Morandi risponde agli insulti sotto al suo videoclip (VIDEO) : Negli ultimi mesi in ambito Rap / trap / hip hop si è parlato tantissimo di un giovane e 'freschissimo' esponente della nuova scena, nonostante abbia all'attivo soltanto un unico videoclip ufficiale. 'Tredici Pietro', questo il nome dell'artista – all'anagrafe Pietro Morandi – è il figlio di Gianni Morandi, una vera e propria istituzione della musica italiana, circostanza questa che ha inevitabilmente attirato sul ragazzo molte più attenzioni di ...

Gianni Morandi ospite di Joan Baez a sorpresa : video in Roma nun fa’ la stupida stasera alle Terme di Caracalla : Gianni Morandi ospite di Joan Baez a Roma: durante il concerto che si è tenuto alle Terme di Caracalla, il cantautore italiano ha raggiunto sul palco Joan Baez e ha cantato e suonato con lei. Tra il pubblico, nessuno se lo aspettava. L'ospitata di Gianni Morandi non era stata comunicata in anticipo. L'artista ha voluto sorprendere tutti regalando un'esibizione sulle note di alcuni successi storici del suo repertorio e poi a cappella un ...