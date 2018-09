George Michael L' ex compagno | “Ha tentato il suicidio 4 volte Un giorno si pugnalò”

Robbie Williams : 'Non sono omosessuale - ma per George Michael lo sarei stato un po'' : Durante lo show di chiusura delle sfilate di Emporio Armani, Robbie Williams ricorda l'amico George Michael: «Non sono omosessuale, ma per George Michale un po' lo sarei stato. Mi manchi" ha detto ...

La rabbia furiosa dell’ex di George Michael escluso dall’eredità : Non c’è pace per George Michael, nemmeno a un anno e mezzo dalla morte. Fadi Fawaz, suo ultimo compagno di vita, che trovò il corpo senza vita della popstar il 26 dicembre 2016, è infatti furibondo e si sfoga senza mezzi termini sui social: «George, ti odio». Secondo quanto raccontato dal cugino dell’artista, Andros Georgiou, ai tabloid inglesi, la rabbia dell’uomo è stata scatenata dall’apertura del testamento del ...

Nel testamento di George Michael nessuna eredità per il compagno Fadi Fawaz : Sono ormai trascorsi quasi due anni dalla scomparsa di George Michael, ma le sue ultime volontà testamentarie sono state rese note soltanto adesso. A fare notizia il fatto che l'artista non ha voluto lasciare nulla al compagno Fadi Fawaz, che ora pare pronto a contestarne le ultime volontà.Il 25 dicembre 2016 George Michael venne ritrovato senza vita nel suo letto proprio da Fadi Fawaz, a cui era legato da una relazione di alti e ...

Elton John ricorda George Michael : "Ho provato ad aiutarlo - ma lui non ha voluto. Da ex tossicodipendente lo capisco" : A più di un anno dalla morte di George Michael, Elton John ricorda i numerosi tentativi fatti per aiutare l'amico a superare i problemi di droga. "Ho cercato di sostenerlo, ma non puoi sostenere chi non vuole aiutare se stesso", ha dichiarato a Channel 4 News. E ha aggiunto: "Ci ho provato più volte, ma fu tutto inutile. Capisco la reazione di George, anche io mi comportavo così quando ero tossicodipendente. Ci sono passato. ...