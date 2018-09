Genova | la commissione | «Autostrade non fece la valutazione di sicurezza»

Genova - la Commissione Mit : “Autostrade non fece la valutazione di sicurezza” : Mentre si attende ancora il Decreto Genova e dall’ultima bozza si apprende che Autostrade è stata esclusa arriva anche il parere della Commissione ispettiva del Mit. È stata pubblicata sul sito del Ministero dei trasporti e ha stabilito come siano evidenti mancanze e omissioni della manutenzione da parte di Autostrade. “La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l’Italia “non esiste, non essendo stata eseguita ...

Ponte Genova : Commissione ministero - Autostrade ha nascosto criticità : La Commissione d'inchiesta del ministero delle Infrastrutture sul crollo del Ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia (Aspi) di aver minimizzato o celato lo stato in cui era il viadotto Polcevera, impedendo di fatto una corretta vigilanza sull'operato del concessionario. "L'esame di tutta la documentazione reperita sulla gestione delle attività comunque connesse al viadotto Polcevera ...

Commissione Mit : "Aspi non fece la valutazione di sicurezza del Ponte Morandi a Genova" : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia "non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera". È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte di Genova.La Commissione "ha ribadito la propria richiesta" il 31 agosto e "ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della ...

Toninelli prepara il 'decretone' su Genova e prova ad aggirare i dubbi della commissione Ue sull'affidamento diretto a Fincantieri : Il via libera per affidare direttamente la ricostruzione del ponte di Genova a Fincantieri è all'esame della commissione europea. E i primi dubbi iniziano ad emergere. In sostanza si sta valutando se l'affidamento a Fincantieri (controllata al 71,6% da Fintecna, finanziaria del ministero dell'Economia) possa costituire un aiuto di Stato.Per questo i contatti tra Roma e Bruxelles sono frenetici. Una delegazione tecnica del ministero dei ...

La commissione Toninelli sul ponte di Genova continua a perdere pezzi : Il 16 agosto il ministro aveva promesso che entro un mese avrebbe prodotto dei risultati, ma intanto metà dei suoi membri si sono dimessi The post La commissione Toninelli sul ponte di Genova continua a perdere pezzi appeared first on Il Post.

Ponte di Genova - scontro governo-Toti. Santoro lascia la commissione ministeriale : È scontro sulla ricostruzione del Ponte crollato a Genova il 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Botta e risposta tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Ma non mancano anche veleni tra il commissario e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Intanto è di ...

Ponte di Genova - duello Toti-Di Maio. L’ingegner Santoro lascia la commissione ministeriale : «Più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la Liguria e per il sistema di imprese del Nord Ovest che del porto di Genova si servono»: così il presidente della Liguria Giovanni Tori ha commentato l’annuncio di brutte sorprese nei prossimi giorni per Autostrade per l’Italia. «Se Di Maio invece di ann...

Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte.

Ponte Genova - Santoro indagato si dimette dalla commissione ispettiva : Di Maio: "Nei prossimi giorni altra sorpresa per Autostrade. Il Ponte non lo faccio costruire a chi lo ha fatto crollare"

