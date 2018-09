Genova | decreto atteso al Quirinale

Attenzione - concentrazione - ritmo e velocità : un decreto per Genova : Sono stata a Genova, nella zona rossa. Ho visto di persona quello che nelle immagini sembra una storia da serie tv post-moderna. Ho calpestato il terreno, ancora vivo delle macerie del ponte Morandi e del suo odore di polvere grigia. Ho incontrato chi ha dovuto lasciare le proprie abitazioni, e che per anni ha vissuto sotto quel ponte, ormai spezzato in due; mentre sulle loro teste continuavano a passare migliaia e migliaia di mezzi tutti i ...

Decreto Genova - i 3 motivi per cui non c’è ancora : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il crollo : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Il “decreto Genova” arriva al Quirinale : Le norme speciali per il crollo del Morandi approdano in mattinata al Colle. Ma resta il nodo su chi debba finanziare la ricostruzione

Decreto Genova - Conte : 'Martedì testo a Mattarella - poi il nome del Commissario' : 'Siamo in attesa dei riscontri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma confidiamo di inviarlo al presidente della Repubblica già domattina', così il premier Giuseppe Conte a proposito del Decreto Genova, il testo sulla ricostruzione del ponte ...

Il decreto Genova domani al Quirinale : Le norme speciali per il crollo del Morandi approdano in mattinata al Colle. Ma resta il nodo su chi debba finanziare la ricostruzione

Il decreto Genova domani al Quirinale : Le norme speciali per il crollo del Morandi approdano in mattinata al Colle. Ma resta il nodo su chi debba finanziare la ricostruzione

Ilva Genova - Di Maio : “Nessun licenziamento e sì all’art.18 per gli assunti. Ponte Morandi? Domani decreto al Quirinale” : “L’accordo prevede che nessuno all’Ilva di Genova perda il posto di lavoro e chi viene assunto godrà dei diritti dell’articolo 18”. Così il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, all’Ilva di Genova Cornigliano a margine del tavolo di aggiornamento sull’accordo di programma per garantire continuità occupazionale e di reddito per i 400 lavoratori la cui cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità sono in scadenza a fine mese. Al ...

Conte si impegna a consegnare entro domani al Colle il decreto Genova - che però non scioglie i nodi fondamentali : Dopo undici giorni adesso una data c'è. Il premier Giuseppe Conte ha preso l'impegno di inviare al Quirinale entro domani il decreto su Genova, approvato dal consiglio dei ministri il 13 settembre "salvo intese", quindi soggetto a modifiche. E infatti, in tutto questo tempo, il provvedimento è stato scritto, riscritto, modificato e ancora vagliato. Mancavano le cifre, le coperture e indicazioni chiare sulla ricostruzione del Ponte ...

Crollo ponte Genova - Conte : 'Domani il decreto al Quirinale' - : Continuano le polemiche sul decreto Genova. Il governo confida di trasmettere domani mattina al Quirinale il testo sulle emergenze, che comprende una parte dedicata alla ricostruzione. La città, ...

Ponte Morandi - il disastro del Porto di Genova e la battaglia sul decreto : Da qualche giorno Genova ha ripreso una vita teoricamente normale . Scuole e uffici sono aperti ma c'è gente a Ponente e in Valpolcevera , ma anche in Centrio e a Levante, che deve svegliarsi alle 5 ...

Mattarella a Genova per il decreto ancora in stallo. Nuovi interrogatori : Il presidente Mattarella incontra i bambini delle famiglie sfollate. Un gesto di vicinanza alla città colpita dal crollo del ponte Morandi. Sul fronte dell'inchiesta proseguono gli interrogatori, ...

Decreto Genova - Conte : “Non siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...