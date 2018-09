GEMMA GALGANI E ROCCO Video | prima il bacio poi la delusione | storia al capolinea?

Uomini e Donne/ Barbara De Santi contro GEMMA GALGANI : "Non è sincera!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Barbara De Santi torna ad attaccare Gemma Galgani e promette scintille: "Non è sincera, non so quanto mi tratterrò!"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:35:00 GMT)

GF Vip 3 : chi è Maurizio Battista - il preferito di GEMMA Galgani : Gemma Galgani ne è certa: nella casa del Grande Fratello Vip 3 farà il tifo per Maurizio Battista. La dama del trono over ha espresso la sua preferenza su Instagram, pubblicando alcuni video e foto realizzati durante una cena con il comico romano. In una clip, che ha ottenuto moltissimi Like, Gemma svela di essere a casa di Maurizio Battista insieme ad Antonio Jorio, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, la sua compagna. Con loro ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI ha trovato l'amore? L'augurio di un ex tronista (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra tre cavalieri: Rocco, Marco e Giorgio. Arriva L'augurio di Claudio Sona per la dama...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : GEMMA GALGANI e il gesto clamoroso di Rocco. Poi arriva Giorgio... : La protagonista indiscussa della registrazione di Uomini e Donne di ieri, giovedì 21 settembre, non poteva che essere Gemma Galgani . La dama torinese è stata al centro di una contesa tra i suoi due ...

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI contesa tra Rocco e Marco : scottanti rivelazioni (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra Marco Cappagli e Rocco? Intanto David fa breccia nei cuori di tutte le dame del parterre...(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ GEMMA GALGANI lascerà il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti nel corso di un'intervista...Mentre in onda a Uomini e Donne vanno in onda i primi sospetti sul nuovo corteggiatore, Rocco, Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti. Le frecciatine, al trono Over, non mancano da parte di Tina Cipollari che non perde occasione per ricordare alla dama il suo ex amore.

BARBARA DE SANTI CONTRO GEMMA GALGANI/ Uomini e donne - il clamoroso ritorno al Trono Over : ed è subito rissa : BARBARA De SANTI CONTRO GEMMA GALGANI: Uomini e donne, il clamoroso ritorno in studio a tre anni dall'addio al Trono Over. Tra le due dame è subito rissa: e Tina...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:01:00 GMT)

GEMMA GALGANI e Ida Platano insieme : “Non c’è foto più significativa” : Ida Platano e la toccante dedica di Gemma Galgani L’amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani prosegue a gonfie vele anche fuori degli studi di Uomini e Donne, e le due dame più famose del Trono Over lo hanno dimostrato anche poche ore fa. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa raggiante proprio a fianco della sua migliore amica, facendo intuire che essa era stata ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 settembre 2018 : GEMMA GALGANI ha un pallino fisso! : Colpo di scena a Uomini e Donne! Gemma Galgani esce con Rocco, ma qualcosa non va come previsto! Tina e gianni accusano la piemontese di avere sempre un pallino fisso! -- Maria De Filippi saluta Tina, ma questa si scaglia contro il pubblico, reo di aver messo in giro delle chiacchiere circa il suo peso forma. Una signora prende parola per dire che in giro circolavano delle voci sulla sua presunta gravidanza. Dopo aver visto questo simpatico ...