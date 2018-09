Gazzetta del Mezzogiorno | appello ai pm ' Inchiesta non comprometta esistenza della

Douglas Costa - pagella storica della Gazzetta : voto durissimo : La Gazzetta dello Sport sceglie una batosta storica per Douglas Costa . Il brasiliano infatti prende 3 pieno in pagella con La Gazzetta . Questo il giudizio per l'ala della Juve: 'Follia allo stato puro; dopo essere ...

Terremoto Molise : in Gazzetta Ufficiale la delibera del CdM sullo stato di emergenza : Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in Molise, “in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018“. Il provvedimento è datato al 6 settembre. L'articolo Terremoto Molise: in Gazzetta Ufficiale la delibera del CdM sullo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.