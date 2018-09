Gatti più costosi

BuGatti Divo : l’hypercar più costosa del mondo pronta a partecipare alla 24 Ore di Le Mans? [FOTO] : Il cambio di regole nella categoria LMP1 delle gare Endurance apre un interessante spiraglio nei confronti della partecipazione di Bugatti alla mitica 24 Ore di Le Mans La Bugatti Divo è l’ultimo gioiello della Casa francese svelato questo agosto a Pebble Beach, forte di uno straripante motore da 1.500 CV e proposta all’incredibile prezzo di 5 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete, la straripante Divo ...

Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals : l’invito sui social a favore di cani e Gatti per #IPIÙTASSATI : Tiziano Ferro con LAV ed Eurogroup for Animals per una buona causa a sostegno degli amici a quattro zampe. Il cantautore di Latina ha fatto capolino sui social questa mattina per condividere la causa supportata da LAV ed Eurogroup for Animals con il fine di chiedere al Governo e al Parlamento che gli animali domestici non siano più considerati beni di lusso. La campagna Eurogroup for Animals si fonde con la campagna LAV #IPIÙTASSATI. I ...

Il lavoro più bello del mondo? L’accarezzatore di Gatti : “In un mese arrivati 35mila curriculum” : L'annuncio di lavoro pubblicato da God's Little People Cat Rescue è diventato virale in poco tempo: in meno di un mese sono arrivati 35mila curriculum da tutto il mondo per lavorare sull'isola greca di Siro, trascorrendo del tempo con 50 felini bisognosi di coccole. "A breve il nome del fortunato che verrà scelto".Continua a leggere

BuGatti Divo : ecco come va l’auto più costosa e potente della storia [FOTO e VIDEO] : Prodotta in soli 40 esemplari venduti ad una cifra esorbitante, la Bugatti Divo è destinata a diventare l’auto più potente e costosa di sempre Dedicata al pilota francese da Albert Divo che vinse la Targa Florio due volte nel 1928 e nel 1929, la Bugatti Divo è la versione ancora più estrema – se possibile – della Chiron. Prodotta in soli 40 esemplari venduti a 5 milioni di euro l’uno, la vettura è già andata sold out, nonostante potesse ...

Carlo PelleGatti non racconterà più il suo Milan : Dopo 35 lunghi anni Carlo Pellegatti non racconterà più il Milan. Lo ha annunciato lo stesso cronista tifoso rossonero sul

Beach volley - World Tour 2018 Vienna. MeneGatti/Orsi Toth non si fermano più : sono già negli ottavi! : Doppia impresa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nella prima giornata dedicata al tabellone principale del Major Series di Vienna. Le azzurre sono già agli ottavi di finale e già questo è un risultato incredibile se si pensa che erano inserite in un vero girone di ferro e che solo una settimana fa dovevano ancora riprendere a giocare dopo due anni di stop. L’impresa vera e propria Menegatti/Orsi Toth l’hanno compiuta nella semifinale del ...