Frosinone | Longo ' Io difensivista Difficile attaccare I problemi della Roma non mi

Serie A Frosinone - Longo : «Roma grande squadra ma possiamo fare risultato» : FERENTINO - " Quando ci sono tre partite in sette giorni si privilegia il recupero di chi è sottoposto a minutaggio elevato e si tende a preparare l'impegno successivo ". Questa l'idea di Longo, alla ...

Frosinone aspetta CR7. E Longo : "Ci faremo trovare a mille" : Cristiano Ronaldo sbarca a Frosinone. Dal momento in cui il marziano è approdato nella nostra Serie A sono stati in tanti ad ironizzare sul fatto che prima o poi dovesse trovarsi alle prese con le ...

Serie A Frosinone - Longo : «Partita che si prepara da sola» : Frosinone - " Con la Juve l'attenzione si alza da sola ". Così Moreno Longo alla vigilia del difficile impegno casalingo contro i Campioni d'Italia. Sulle motivazioni: " Credo che non si possano non ...

Serie A Frosinone - Longo studia l'abbondanza : Frosinone - Moreno Longo contro la Juventus domenica serà dovrà fare i conti con la tanta abbondanza in casa Frosinone : davanti a Sportiello è ballottaggio a sei per le tre maglie disponibili. Per il ...

Serie A - Frosinone-Sampdoria 0-5 - la squadra di Longo crolla nella ripresa : Strepitosa prestazione della Sampdoria. I blucerchiati stendono il Frosinone grazie all'attacco scelto da Giampaolo. Tutti gli uomini offensivi della squadra di Genova sono andati a segno. Ad aprire ...

Serie A - Frosinone-Bologna 0-0. Inzaghi senza gol - Longo lo imbriglia : Nessun gol allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Frosinone è stato costretto a giocare, a porte chiuse, per la squalifica di due giornate del suo campo. La sfida con ilBologna si conclude sullo ...

Serie A Frosinone - Longo : «Vogliamo mantenere la categoria» : Frosinone - "Valutiamo le condizioni di tutti in settimana, potrebbero esserci dei cambiamenti in base alle condizioni fisiche e all'avversario. Bologna ? Conosciamo il modo di lavorare di Inzaghi, ma ...

Atalanta-Frosinone Diretta dalle 20.30 Gasp battezza la prima in A di Longo : Il primo posticipo del lunedì sera della nuova stagione calcistica va in scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia e vede di fronte Atalanta e Frosinone. I bergamaschi sono già rodati dagli incontri ...

Frosinone News : i convocati di Moreno Longo per la sfida contro l’Atalanta : Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha diramato la seguente lista dei convocati per la partita di domani sera contro l’Atalanta. Esordio rinviato per Campbell, c’è Pinamonti. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati del Frosinone di Moreno Longo. Sono 24 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. La partita è in programma per lunedì 20 Agosto ...

Frosinone - Longo avverte : 'Inizio duro - serve grande umiltà' : 'grande umiltà'. Questo l'approccio scelto dal tecnico del Frosinone, Moreno Longo, per la sua 'primà in serie A con una squadra che torna tra le grandi e in vista di un debutto non facile in casa ...

Frosinone - Longo : 'Sappiamo delle difficoltà con l'Atalanta ma dimostreremo che meritiamo la A' - : Anche il solo punto andrà combattuto, potrà pesare nell'economia della classifica finale'. Abbiamo anche la sfortuna di incontrare una squadra che ha fatto già partite internazionali. Che insidie ...

Frosinone - è fatta per Joel Campbell : il colpaccio per mister Longo : Joel Campbell al Frosinone, come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi è decollata la trattativa con l’Arsenal per l’attaccante Joel Campbell sarà un calciatore del Frosinone nelle prossime ore. Accordo raggiunto con l’Arsenal e nelle prossime ore il centravanti costaricano effettuerà le visite mediche di rito con il club frusinate. Un colpo senz’altro d’alto profilo per la squadra di mister Longo, il ...

Coppa Italia Frosinone. Longo : «Attenzione al Sudtirol» : FROSINONE - "Quando prepari una partita sviluppi delle intenzioni in base agli avversari. Contro il Betis volevamo concedere poco, sapendo di dover andare in pressing con i tempi giusti. Vista la ...

Frosinone - Longo : 'Fatti tanti sforzi - vogliamo restare in Serie A' : Il Frosinone corre veloce verso una nuova stagione, e lo fa dal Canada, lontano 8000km dalla sua Frosinone. Intervenuto in sala stampa, Moreno Longo ha parlato così della nuova stagione e dei nuovi ...