Francesco Guccini | Dio è morto? Una delle canzoni peggiori! Pure Auschwitz è

(Di martedì 25 settembre 2018) Umberto Eco lo chiamava "il più colto dei nostri cantautori. E in effetti,, come dimostra il nuovo libro "" (Bompiani), appena arrivato in libreria, ha inserito nel suo repertorio citazioni che vanno da T.S Eliot a Seneca, da Nietzsche a Montale: rimandi che la filologa Gabriella Fenocchio analizza nel testo. Ma lui,, intervistato da "Io Donna" non si definisce un poeta bensì "un burattinaio di parole"."Cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria", come recita una sua canzone, molto di quello che è oggi lo deve al suo passato. Un passato fatto di semplicità che non esiste più."Sono nato a Modena il 14 giugno 1940, quattro giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia: mia madre mi ha portato subito qua. La nonna era depositaria di un grande patrimonio di canti popolari: fino agli anni '60 ...