Forza Horizon 4 e FIFA 19 protagonisti di un' offerta davvero imperdibile

Forza Horizon 4 nuovo riferimento per i giochi di corse - ottime recensioni : Ad una settimana dall'uscita di Forza Horizon 4, le principali testate internazionali si sono già espresse in merito al gioco mediante le proprie recensioni. Un po' di chiarezza prima di tutto: Forza Horizon 4 è il nuovo capitolo della celebre saga di giochi di corse, ultimo rappresentante della serie spin-off Horizon che, con i precedenti capitoli, ha introdotto l'open world ai giochi di guida automobilistica. Forza Horizon 4 propone delle ...

Forza Horizon 4 - il gioco di corse definitivo di Xbox e Playground Games : Il brand di Forza è stato un metro di paragone per definire i racing game, o per meglio dire i videogiochi di corse. La serie si declina in due approcci completamente diversi: Forza Motorsport -sviluppato da Turn10- è sempre stato più orientato a gare su circuiti reali e con meccaniche di gioco più simulative, mentre Forza Horizon -sviluppato da Playground Games- si distingue grazie alla sua natura più accessibile e arcade. Nella storia ...

Alle 20 una diretta a tutta velocità con Forza Horizon 4 : Se c'è un genere che fa dormire sonni tranquilli a tutti i possessori di Xbox One quello è sicuramente il genere racing. I giochi di corse possono d'altronde contare su tutto il talento di Playground Games e di Turn 10 Studio, due software house che stanno gestendo Forza con particolare cura, cercando sempre di alzare ulteriormente l'asticella della qualità.La diretta di questa sera è dedicata proprio a un Forza e in particolare a Forza Horizon ...

Forza Horizon 4 nei voti delle recensioni della critica internazionale : Per quanto il catalogo di esclusive di Microsoft sia spesso oggetto di critiche i fan dei racing game non si possono di certo lamentare con le due anime di Forza: Motorsport e Horizon. Questa volta è il turno della seconda miniserie con l'imminente lancio di Forza Horizon 4 di Playground Games.Abbiamo già pubblicato la nostra recensione sulle nostre pagine ma in questo caso diamo un'occhiata da vicino alle opinioni della critica internazionale. ...

Forza Horizon 4 - recensione : Bastano 10 minuti per innamorarsi di Forza Horizon 4, forse anche meno. Il tempo di portare a termine il coinvolgente prologo, che lancia i giocatori in una folle corsa attraverso le quattro stagioni e fornisce loro un assaggio di alcune delle discipline incluse nella strabordante offerta ludica della nuova esclusiva di Microsoft. Bastano 10 minuti per rendersi conto che i ragazzi di Playground Games hanno capito ciò che ai più ancora sfugge. ...

Forza Horizon 4 : Recensione - Trailer e Gameplay : Puntuale come un orologio svizzero, a distanza di circa due anni dal lancio di Forza Horizon 3, arriva il quarto capitolo della serie, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione su gentile concessione Microsoft. Forza Horizon 4 Recensione Annunciato all’E3 2018, Forza Horizon 4 porta il giocatore sulle strade inglesi, contrariamente al Giappone che tutti si aspettavano di vedere, come capitolo conclusivo della saga ...

La modalità a 60fps di Forza Horizon 4 per Xbox One X è fantastica - analisi tecnica : Playground Games, gli sviluppatori della serie Forza Horizon, si sono sempre distinti per la creazione di panorami variegati e vibranti ed il quarto capitolo, in arrivo ad ottobre, non fa eccezione. La build preview che abbiamo avuto modo di provare recentemente ci ha svelato che la versione per Xbox One X offre 2 modi diversi per esplorare il gioco. Per la prima volta nella storia della serie di Horizon, infatti, gli utenti console potranno ...

Forza Horizon 4 – Alla scoperta dell’HALO EXPERIENCE con il nostro GAMEPLAY : Abbiamo appena affrontato l’esperienza HALO presente in Forza Horizon 4 e vogliamo condividerla con voi in ANTEPRIMA, informandovi che in questi giorni ci troverete spesso su Twitch in diretta con il nuovo capitolo del celebre racing game di Microsoft. Forza Horizon 4: Il nostro GAMEPLAY dell’HALO EXPERIENCE Il GAMEPLAY che segue è stato trasmesso su Twitch quest’oggi, nel video potete vedere sia l’ubicazione ...

Forza Horizon 4 – La Replica del nostro Gameplay LIVE in Anteprima : Si è da poco conclusa la nostra LIVE su Twitch dedicata a Forza Horizon 4, il quale abbiamo mostrato nella sua forma definitiva in Anteprima, su gentile concessione Microsoft. Nel caso vi fosse sfuggito l’appuntamento, potete sempre rivedere la Replica a seguire. Forza Horizon 4 provato in Anteprima Forza Horizon 4 sarà ufficialmente disponibile per tutti a partire dal 2 Ottobre 2018 su Xbox One e PC Windows 10. Vi ...

Inside Xbox : il 25 settembre andrà in onda un episodio dedicato a Forza Horizon 4 : Tramite un video pubblicato sul canale Youtube di Xbox, Microsoft ha annunciato che il prossimo episodio di Inside Xbox verrà trasmesso il 25 settembre alle ore 22:00 (ora italiana).Protagonista assoluto di questo speciale sarà Forza Horizon 4, l'attesissimo racing di Microsoft, per l'occasione il tutto sarà girato nella spettacolare Goodwood House, nel cuore della campagna inglese. Il video anticipa che ci saranno interviste esclusive, ...

Disponibile il pre-load di Forza Horizon 4 : ecco quanto spazio sarà necessario : Forza Horizon 4 è l'attesissima esclusiva Xbox One in uscita a breve e se siete desiderosi di mettere subito le mani sul gioco, sarete felici di sapere che il pre-load è ora Disponibile.Come riporta Gamingbolt, in questo modo possiamo scoprire le dimensioni di Forza Horizon 4 e, quindi, quanto spazio sarà necessario su disco rigido. Il file di gioco avrà un peso di circa 63 GB, per la precisione 62,92 GB.Tuttavia, se prima di spendere soldi o ...

Forza Horizon 3 : superati i 10 milioni di giocatori in tutto il mondo : In occasione di un'intervista con Team VVV, Ralph Fulton ha dichiarato che Forza Horizon 3 ha raggiunto il ragguardevole traguardo di oltre 10 milioni di giocatori in tutto il mondo, riporta DSOgaming.Secondo l'esperto Playground Games può imparare da questo enorme bacino di utenza per offrire un prodotto ancora migliore con Forza Horizon 4. Forza Horizon 3 è uscito il 27 settembre di ormai due anni fa, e ricordiamo anche come inizialmente il ...

Forza Horizon 4 : disponibile la demo gratuita per Xbox One e Windows 10 : Il team di Microsoft Studios ha finalmente pubblicato sullo store la demo gratuita di Forza Horizon 4, il nuovo capitolo della nota serie basata sulle corse automobilistiche openworld che, nella fattispecie, sono ambientate nel Regno Unito. Descrizione Le stagioni dinamiche cambiano tutto nel festival automobilistico più grande del mondo. Gareggia in solitaria o fai squadra per esplorare la bellissima e storica Gran Bretagna in un mondo aperto e ...