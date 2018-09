Forti raffiche di vento in Campania | danni e disagi | collegamenti a singhiozzo nel Golfo

Meteo Trentino Alto Adige : Forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Ce la farà ad atterrare? Le raffiche di vento sono Fortissime - ma il pilota d’aereo ci prova lo stesso. Il video impressionante : La tempesta, con relativo carico di forte vento, che sta colpendo il Regno Unito da giovedì 20 settembre, ha causato diversi disagi: strade allagate, alberi sradicati, ma anche treni e voli cancellati. Nel video, pubblicato su Youtube, si vede il tentativo del comandante della compagnia Air France di atterrare sulla pista dell’aeroporto di Birmingham. L'articolo Ce la farà ad atterrare? Le raffiche di vento sono fortissime, ma il pilota ...

Genova - allarme meteo : previste Forti raffiche di vento - timori per i monconi del ponte : Regione e Comune premono per l'abbattimento, ma la procura frena. Ancora polemiche sugli ispettori ministeriali. Dopo la rimozione, il capo della commissione, Ferrazza, si sfoga: Contro di me un ...

Ondata di maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e Forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...

Maltempo Calabria : Forti raffiche di vento a Catanzaro - danni nella notte [GALLERY] : 1/6 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Forti temporali e raffiche di vento in arrivo : “Nel pomeriggio di domani 13 agosto l’approssimarsi di una saccatura atlantica favorirà lo sviluppo, inizialmente di temporali sparsi, che tenderanno poi ad organizzarsi dalla serata in linee temporalesche con associate precipitazioni anche intense e probabili raffiche di vento. I fenomeni potranno interessare tutta la regione risultando più probabili ed intensi sul settore occidentale e settentrionale della regione“: la ...

Estate in blackout : in arrivo temporali - grandinate e Forti raffiche di vento : E' finalmente in arrivo una tregua all'afa e al clima rovente. Si riduce, quindi, il rischio di ondate di calore soprattutto al Centro Sud ma la contropartita sarà "un aumento dell'instabilità con ...

Allerta Meteo Estofex : rischio di alluvioni lampo - Forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni sull’Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per alluvioni lampo, forti raffiche convettive di vento e grandine di grandi dimensioni per l’Italia, le Alpi, la Corsica e i Balcani. Stesso livello di Allerta per il Mar Ionio e il Mar Tirreno nordoccidentali per trombe marine. Un flusso zonale si rafforza sulle Isole Britanniche e la Scandinavia. Un’aria marittima leggermente più fresca si ...

Allerta Meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Maltempo Piemonte - Forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...