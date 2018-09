Forteto bis | Rodolfo Fiesoli condannato a 8 anni

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) È statoa 8di reclusione dal Tribunale di Firenze per violenza sessuale.fondatore della comunità di recupero Ildi Vicchio del Mugello (Firenze) è stato ritenuto colpevole di abusi su un minore che frequentava la cooperativa di accoglienza di affidi familiari. Il pubblico ministero, Ornella Galeotti, aveva chiesto per l'ex guru una condanna a 12.Il tribunale haanche al risarcimento dei dalla cooperativa Ilche si era costituita per il danno d'immagine. Per il 77enne fondatore della comunità è stata anche disposta l'interdizione "da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituti pubblici o privati frequentati prevalentemente da minori". Ilè una comunità di ...