Fondi per ciclabile Cortina-Dobbiaco

Michael Kors conquista Versace per 1 - 8 miliardi di euro. Ora i Fondi puntano a Trussardi : Il mega-prezzo ha fatto la differenza: Michael Kors ha messo sul piatto la cifra più elevata battendo chi tra i diversi gruppi strategici che stavano guardando il dossier (come l’americana Tapestry, che possiede marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman) e chi come la francese Kering ha invece trattato a lungo. ...

Maddie McCann - i genitori : «Non ci sono più Fondi per le ricerche» : La speranza di ritrovare Madelaine McCann, scomparsa in Portogallo più di 11 anni fa, sta diventando sempre più flebile, anche perché il fondo che i genitori hanno utilizzato per le ricerche si sta esaurendo. Molto del denaro a disposizione veniva ricavato dal sito web che vendeva magliette, poster e adesivi per auto con il viso della bimba, che oggi avrebbe 15 anni, e slogan come: «Non mollare» e «Ancora dispersa». In una dichiarazione, la ...

Periferie - Anna Ascani e Alessia Morani (Pd) : “Ecco la vera storia dei Fondi tolti dal governo”. Ma il video è un autogol : Alessia Morani e Anna Ascani insieme in un video postato nei giorni scorsi su twitter provano a dire la loro sulla questione dei fondi per le Periferie “che – scrivono – il #governo ha tolto ai comuni con il decreto milleproroghe”. L’intento era quello di stanare il governo ma il video sui social ha collezionato una sfilza di commenti negativi, rivelandosi un autentico boomerang per le due esponenti dem L'articolo ...

DL Salvini - arriva una norma per i diritti tv : potranno accedere ai Fondi solo alcuni club - i dettagli : Il nuovo DL Salvini prevede che senza i conti in regola non si possa accedere ai tanto agognati fondi dei diritti tv che di fatto tengono in piedi il sistema calcio Il nuovo decreto legge “targato” Salvini si appresta a rivoluzionare nuovamente la ripartizione dei diritti tv. Il cosiddetto decreto su sicurezza ed immigrazione, contiene infatti una norma sulla “ripartizione della quota dei diritti audiovisivi”, quota ...

Monza : ci sono i Fondi per gli affreschi del Quattrocento danneggiati da una infiltrazione : Partirà a breve il restauro degli affreschi del '400 della sede dell'Università popolare di Monza e del Centro culturale e ricerca di vicolo Ambrogiolo danneggiati da una infiltrazione. A confermarlo ...

Roma - case popolari di Tor Bella Monaca invase dalle blatte : “Non ci sono i Fondi per la disinfestazione” : Invasi dalle blatte e impegnati in una lotta a colpi di disinfestazione, stracci intrisi di aceto, zucchero per attirare gli insetti e “casette” per imprigionarli. È quello che sta accadendo da agosto ad alcuni appartamenti nelle palazzine Erp – le case popolari – R8 di Tor Bella Monaca, quartiere periferico a est di Roma. “Non me ne parlare, non ci dormivo la notte per paura di trovarmele addosso!”, dice Jolanda. Ha 95 anni e qui ...

(AUDIO) Caos Governo - Casalino contro il Ministero dell’Economia - promette vendette se non trovano Fondi per il Reddito : Casalino contro il Ministero dell’Economia. E’ scontro nel Governo: Conte lo difende, Tria si schiera con i suoi tecnici. La Lega: “Non può cacciare nessuno” Centoventi secondi che svelano il volto dei 5 Stelle al Governo. Il metodo Casalino: insulti, minacce di “mega vendette: sarà una cosa ai coltelli”, offese ai “pezzi di m… del Ministero”. Il messaggio audio di Rocco Casalino, portavoce ...

Esperti cinesi - l'approFondimento della riforma e apertura è la misura fondamentale per affrontare le divergenze commerciali sino-americane : Il primo ambasciatore cinese all'OMC ed ex viceministro per la cooperazione dell'economia e del commercio all'estero, Sun Zhenyu, ha affermato che il punto del porre enfasi sul sistema dell'OMC é ...

Lodi - mense e scuolabus inaccessibili per gli stranieri : scatta la raccolta Fondi : L'iniziativa del neonato "Coordinamento Uguali Doveri" contro le modifiche al regolamento comunale introdotte dalla giunta leghista: soldi per aiutare le famiglie in difficoltà

Decreto Genova - i Fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav

Sicilia - Bando Periferie. Orlando : 'Lo Stato deve garantire Fondi per servizi' : ... è divenuto la "camera di compensazione" su cui le autorità nazionali, e a volte quelle regionali, scaricano il peso di una politica, sarebbe meglio dire di "non-politica" di "spending review" . Un ...

Luca Barbareschi indagato per traffico di influenze/ Fondi Eliseo - favoritismi in cambio di maxi finanziamento : Luca Barbareschi indagato per traffico di influenze: Fondi al teatro Eliseo, favoritismi in cambio di maxi finanziamento. Le ultime notizie sull'attore e regista(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Pelonzi : governo ha tagliato Fondi a periferie ma da cabina regia a Raggi : Roma – “Il governo ha tagliato i fondi alle periferie e ai quartieri piu’ disagiati della Capitale ma ha concesso alla sindaca Raggi una cabina di regia. Gli interessi del M5S per la sindaca evidentemente vengono prima di quelli di Roma e dei suoi cittadini piu’ disagiati. La sindaca ricordo’ che il taglio apportato dal governo sul Bando periferie fa perdere a Roma fondi importanti per interventi strutturali in ...