FIFA Puskás Award 2018 | il gol più bello è di Salah

(Di martedì 25 settembre 2018) Mohamedmeglio di Cristiano Ronaldo. Questo il verdetto delPuskas, che premia il giocatore che ha realizzato il miglior gol della stagione. La prodezza dell’egiziano del Liverpool – che ricevuta palla spalle alla porta, si libera del marcatore diretto, ne supera un altro in area di rigore e poi piazza un sinistro all’incrocio dei pali nel derby contro l’Everton, per di più nel corso di una nevicata – è stata la più gettonata (38%) tra le dieci reti finaliste. Medaglia d’argento per il portoghese, che si presentava con la clamorosa rovesciata firmata in mondovisione nell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Momo, suo il miglior gol della stagione Un gesto incredibile, con difficoltà altissima per coordinazione, elevazione e impatto con la palla, che però ha dovuto lasciar spazio ...