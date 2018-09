Fantacalcio | Consigli Formazione 6^ Giornata Serie A | Turno infrasettimanale | ossia le

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della quinta giornata : Da oggi parte la nuova rubrica dedicata ai Consigli pre gara del Fantacalcio: "Campo o Panca" vi accompagna attraverso pericoli, insidie ma anche su possibili expoloit dei giocatori impegnati in ogni ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per l’asta. I consigli e le possibili sorprese per la quinta giornata : Nel weekend del 21-23 settembre si giocherà la quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia un fine settimana molto intenso non soltanto per le squadre che saranno protagoniste in campo ma anche per tutti gli appassionati di Fantacalcio che in queste ore sono chiamati ad allestire la propria formazione con la quale affrontare questo insidioso turno di campionato. Ma diamo uno sguardo a tutte le nuove quotazioni dei giocatori ...

Fantacalcio : consigli su chi schierare in questa giornata di Serie A : Quinta giornata di campionato, dopo la prima tre giorni europea della stagione e prima del primo turno infrasettimanale. Il Fantacalcio prende ritmo, bisogna cominciare a mettere in cascina punti. ...

Consigli Fantacalcio - 5^ giornata : chi evitare : In vista della quinta giornata di Serie A, ecco gli sConsigliati di CalcioWeb per il fantacalcio. Sassuolo-Empoli (Bourabia-Terracciano) Non benissimo contro la Juve – ci può stare -, il marocchino non sembra comunque adatto ad interpretare il ruolo di interno sinistro; potrebbe perdere il ballottaggio con Sensi. Il Sassuolo in casa si è dimostrato letale: meglio evitare il portiere empolese. Parma-Cagliari (Rigoni-Padoin) Barella è ...

Consigli Fantacalcio - 5^giornata : chi schierare : Si avvicina la quinta giornata del campionato di Serie A e come ogni weekend puntualmente vi proponiamo i nostri Consigli per il fantacalcio. Settimana scorsa si sono sbloccati Ronaldo e Higuain, mentre l’Inter, dopo l’esordio con gol in Champions, attende ancora la prima gioia in campionato di Mauro Icardi. Il ritorno in campo di Perotti potrebbe aiutare la Roma a ritrovare la vittoria, mentre in Lazio-Genoa e Milan-Atalanta ...

Consigli Fantacalcio 5^ giornata : chi schierare : Il campionato di Serie A arriva alla 5a giornata. Ecco i nostri Consigli per il Fantacalcio. Da schierare Babacar: In gol da subentrato contro la Juventus, potrebbe partire titolare in Sassuolo-Empoli. Babacar sta bene, fisicamente è dominante, e De Zerbi sembra convinto a rinunciare almeno per una partita a Boateng falso nueve per dargli un’occasione dal primo minuto. Pronti a dargli fiducia anche voi? Caprari: Due gol nelle ultime due ...

Consigli Fantacalcio/ Le dritte - 5^ giornata di Serie A : quali giocatori schierare? : Consigli Fantacalcio: le dritte sulla 5^ giornata del campionato di Serie A, i giocatori da schierare nelle vostre squadre, gli elementi sui quali puntare per un ottimo punteggio(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 07:17:00 GMT)

Fantacalcio : Consigli Formazione 5^ Giornata Serie A : Il risveglio del nove : Il turno Champions normalmente è mal digerito dal fantallenatore; costringe le squadre a un mortifero turnover, mette a repentaglio le caviglie di tanti campioni, rischia di causare velenosi malumori nelle squadre più blasonate (sì, mi riferisco alla Roma). A volte invece, come un lampo nelle tenebre, arriva un gol come quello di Icardi al Tottenham, capace di rilanciare squadra e giocatore, di ricompattare (si spera) lo spogliatoio e che ...

Squalifica Douglas Costa : ecco i consigli per rimediare al Fantacalcio : ... 15%, : il croato, che consideriamo un titolare, subirà un po' meno il turnover e quando accadrà ci sarà un Alex Sandro più avanzato a sostituire il vice campione del Mondo.

Consigli Fantacalcio / Le dritte - 4^ giornata : i centrocampisti goleador di Serie A : Altro appuntamento con i nostri Consigli per il Fantacalcio: ecco quali sono i calciatori da schierare nella quarta giornata del campionato di Serie A, divisi sempre partita per partita(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Consigli Fantacalcio/ Le dritte per la quarta giornata di Serie A : chi schierare? : Altro appuntamento con i nostri Consigli per il Fantacalcio: ecco quali sono i calciatori da schierare nella quarta giornata del campionato di Serie A, divisi sempre partita per partita(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Fantacalcio - i consigli per la formazione della 4a giornata : Torna il campionato di Serie A. Ecco chi schierare e non schierare al Fantacalcio per la 4a giornata. I consigli di GQ. Tre da schierare Cristiano Ronaldo: Deve sbloccarsi e il Sassuolo sembra l’avversario perfetto per farlo. Si gioca allo Stadium, dove i neroverdi storicamente le hanno sempre prese (7-0 nell’ultimo campionato). CR7 scalda piedi e testa. Gonzalo Higuain: Con la Roma aveva segnato, ma gli è stato annullato per ...

Fantacalcio - i consigli di Superscudetto : gol dalla panchina - i sostituti con il 'vizio del gol' : ...numeri e cifre? Siamo tutti bravi a scrivere 'Immobile' nella lista dei papabili attaccanti da prendere ma non tutti sono in grado di prevedere con certezza cosa ci riserverà il magico mondo dei ...

Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di CR7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente il ...