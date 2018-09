huffingtonpost

HuffPostItalia : Facebook perde i fondatori di Instagram, che lasciano la app: 'Avanti con una nuova sfida'

(Di martedì 25 settembre 2018) Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-dila società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Systrom, amministratore delegato di, e Krieger, il chief technical officer dell'app, avrebbero lasciato in seguito a divergenze con Mark Zuckerberg, plenipotenziario della galassiaé uno dei gioielli della corona di, che l'ha acquistata nel 2012 per 1 miliardo di dollari, le due uscite sollevano dubbi sul futuro della app delle foto in un momento in cuisi trova ad affrontare molte sfide."Mike e io siamo grati per gli ultimi otto anni trascorsi ae per i sei anni con il team di" ha detto Systrom, spiegando che "siamo cresciuti da un gruppo di 13 persone fino a oltre mille con uffici in tutto il mondo", ma ora "siamo pronti alla nostra prossima sfida". I due manager ...