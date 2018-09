Facebook | i due cofondatori di Instagram se ne vanno

Ruba password Facebook del fidanzato infedele : condannata a due anni : Gli è entrata di nascosto nel profilo Facebook, Rubandogli la password, per scoprire il tradimento del fidanzato. Una volta scoperto, ha fatto lo screenshot delle conversazioni peccaminose e le ha inviate ad alcune amiche.Dopo il danno delle corna, anche la beffa della condanna. Già, perché la donna di Palma di Maiorca che si è intrufolata nell"account social dell"ex fidanzato è stata condannata a due anni per violazione della privacy e a ...

Alessandra Moretti e Maurizio Battista - è finita dopo due anni e mezzo : il doloroso annuncio via Facebook : La storia tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti è finita, dopo due anni e mezzo. Ad annunciare ai fan la dolorosa svolta personale, via Facebook, è stato lo stesso comico di Zelig . 'Ci sono vari ...

Il primo video su Facebook. Svolta social-pop di Conte dopo due mesi nell'ombra : Il premier si prende la scena: 'Il governo ascolta i sogni degli italiani'. Ed è boom di nuovi fan Per due mesi è stato l'araba fenice della politica italiana: che ci fosse, ciascun lo diceva, dove fosse nessun lo sapeva. Sono trascorse giornate intere nelle quali l'agenda pubblica del presidente del Consiglio è restata vuota. Non si è mai ...

Irlanda - due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook : Irlanda, due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook “Io e mia moglie siamo sposati da quasi quindici anni e l’anello è di grande valore sentimentale”, ha detto l’uomo Continua a leggere L'articolo Irlanda, due bimbe e la loro mamma scovano una fede in spiaggia e trovano il proprietario tramite Facebook proviene da NewsGo.

