Facebook | ex moderatrice “Filtriamo contenuti shock | noi traumatizzati Class

Facebook - ex moderatrice denuncia : “Filtriamo contenuti scioccanti - siamo traumatizzati" : L'accusa: al bombardamento di post violenti e raccapriccianti con cui l'esercito dei controllori ha ogni giorno a che fare non corrisponderebbe un'assistenza mentale adeguata. E il suo avvocato pensa a una class action

Ex moderatrice di Facebook fa causa al social : "Immagini tossiche mi hanno traumatizzata" : Una ex moderatrice di contenuti su Facebook ha fatto causa al social di Mark Zuckerberg, accusandolo di non averla tutelata dal trauma derivante dal dover vedere certe tipologie di immagini, come violenze e abusi su minori. In una denuncia depositata nei giorni scorsi presso un tribunale californiano, la donna, che si chiama Selena Scola, afferma di soffrire di disordini da stress post traumatico a causa di una "esposizione costante e non ...