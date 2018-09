Facebook e le novità in Instagram | i due co-fondatori lasciano l' app

Facebook UWP si aggiorna per Windows 10 introducendo le novità della beta : Dopo un lungo periodo di stop, la versione stabile di Facebook UWP torna nuovamente ad aggiornarsi sul Microsoft Store alla versione 171.1882.47562.0 introducendo le novità approdate in beta circa tre mesi fa. Changelog L’icona delle notifiche è stata rinnovata ed è ora a forma di campanella. Introdotte nuove animazioni in alcuni menu a comparsa. Rinnovata graficamente la barra di ricerca con un design meno squadrato e privo totalmente di ...