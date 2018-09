F3 - Mick Schumacher risponde a Ticktum | ' Non mi interessano queste cose | penso solo a me

Mick Schumacher - il figlio di Schumi vince in pista come l’idolo papà : Mick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, il figlio di Michael SchumacherMick, ...

Michael Schumacher - il figlio Mick Schumacher domina in F1 : come esulta sul podio - colpo al cuore Ferrari : Un colpo al cuore per tutti i tifosi di Michael Schumacher e della Ferrari . Il figlio del campione tedesco, il 19enne Mick Schumacher , domenica è balzato in testa alla classifica del Mondiale di ...

F3 - Mick Schumacher ha le mani sul primo titolo in carriera : successo in Gara-2 in Austria e 49 punti su Ticktum : Il figlio del Kaiser vince Gara-1 e Gara-2 in Austria, giungendo secondo poi nella terza e ultima prova: il ritiro di Ticktum lo porta a 49 punti di vantaggio Manca ormai pochissimo, ultime tre gare e poi Mick Schumacher potrebbe mettere le mani sul primo titolo della sua carriera. Il tedesco infatti ha chiuso il week-end in Austria con due vittorie e un secondo posto, che gli valgono la leadership della classifica mondiale dell’Euro ...

Formula 3 - Mick Schumacher non si ferma più vince la quinta gara di fila : SPIELBERG - Mick Schumacher non si ferma più. Il 19enne figlio di Michael ha vinto gara-2 nel weekend austriaco, a Spielberg, della Formula 3. Dopo il tris al Nurburgring nella tappa precedente e la ...

F3 Austria - Mick Schumacher vince ancora! : Così facendo il figlio del sette volte campione del mondo di F1 allunga nella classifica di Euro F3 e di fatto mette le mani sul primo titolo in carriera, con 49 punti di vantaggio su Ticktum. In ...

F3 : Mick Schumacher centra la doppietta in Austria - Ticktum ritirato : Mick Schumacher , dopo aver conquistato anche la pole position per le due gare odierne, ha centrato la quinta vittoria consecutiva, la seconda in questo fine settimana. Il figlio del Kaiser allunga ...

F3 : Mick Schumacher vince Gara 1 - fa due pole ed è leader : After locking out the top 3 in qualifying 1, PREMA Theodore Racing crossed the finishing line of race 1 with Mick Schumacher and Robert Shwartzman in first and second place respectively. The German youngster put together another stellar performance on the wet Austrian racetrack to take his fourth straight win, the seventh of the year […] L'articolo F3: Mick Schumacher vince Gara 1, fa due pole ed è leader sembra essere il primo su ...

Pole - gara 1 e primato F3 : Mick Schumacher imita papà : Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, Pole al sabato sull'asciutto, vittoria in gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, ...

Auto : pole - gara1 e primato F3 - Mick Schumacher imita papà : Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, pole al sabato sull'asciutto, vittoria in Gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, ...

Pole e gara - Mick Schumacher imita papà : ANSA, - ROMA, 22 SET - Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, Pole al sabato sull'asciutto, vittoria in gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai ...

Pole e gara - Mick Schumacher imita papà : ANSA, - ROMA, 22 SET - Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, Pole al sabato sull'asciutto, vittoria in gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai ...

Mick Schumacher risveglierebbe la passione per la F1 : Mick Schumacher riporterebbe interesse verso la F1 in Germania. E già questa è una notizia perché significa che, nonostante gli attuali piloti tedeschi in F1, Vettel su tutti, nel Paese la passione c’è ma langue un po’… A esprimersi sul giovane pilota di F3 è Timo Glock, ex-F1 ora nel paddock come opinionista della TV […] L'articolo Mick Schumacher risveglierebbe la passione per la F1 sembra essere il primo su ...

F3 : Mick Schumacher vince anche in Austria e conquista la leadership : Mick Schumacher, in una gara 1 fredda e bagnata sfrutta pienamente la pole position centrando la quarta vittoria consecutiva, la settima in undici gare. Il leader del campionato, il pupillo della Red Bull, Ticktum "naufraga" all"ottavo posto e si vede costretto a cedere la leadership al figlio del sette volte campione del mondo.Sul circuito Austriaco di Spielberg è andata in scena la prima gara del penultimo appuntamento stagionale del ...

Formula 3 - Mick Schumacher cala il poker a Spielberg : il tedesco vola in testa al Mondiale : Il giovane figlio di Michael Schumacher centra il quarto successo consecutivo, trionfando in Gara-1 a Spielberg Mick Schumacher non si ferma più, il pilota tedesco vince Gara-1 a Spielberg e si prende il comando della classifica di FIA Formula 3. Il figlio del Kaiser domina la prima manche sul bagnato e, sfruttando l’ottavo posto di Ticktum, lo scavalca nel Mondiale (286 punti a 268). Per il giovane driver tedesco si tratta del ...