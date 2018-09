F1 McLaren | Alonso | «Ci sono circuiti in cui soffriremo»

Rivoluzione McLaren - dopo Alonso anche Vandoorne lascia : Roma, 3 set., askanews, - dopo il ritiro di Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà la McLaren a fine stagione, l'annuncio ufficiale è arrivato oggi su Twitter. Arrivato a Woking nel 2013, il ...

F1 - Button ‘smaschera’ Fernando Alonso : “se la McLaren tornerà competitiva - lo rivedremo nel circus” : Secondo l’ex compagno di squadra, lo spagnolo tornerà in Formula 1 se la McLaren dovesse tornare a competere per la vittoria Pochi giorni fa Fernando Alonso ha annunciato che lascerà la Formula 1, lasciando il posto in McLaren al connazionale Sainz. Una scelta precisa e ponderata, dovuta alla mancanza di competitività del team di Woking, costretto a lottare per le posizioni di centro classifica. Photo4/LaPresse Possibile ...

F1 - la McLaren valuta il dopo Alonso : line-up nuova di zecca in vista della prossima stagione : Non solo Fernando Alonso, anche Stoffel Vandoorne lascerà probabilmente il team di Woking: i nomi dei sostituti potrebbero essere Sainz e Lando Norris Il dopo Alonso è già cominciato in casa McLaren, il team di Woking infatti è a caccia del sostituto dello spagnolo ma non solo. Anche Stoffel Vandoorne è in procinto di lasciare la scuderia, visti i deludenti risultati ottenuti finora. Photo4 / LaPresse Zak Brown ha già l’accordo con ...

