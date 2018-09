F1 | Antonio Giovinazzi | “Un sogno che diventa realtà Da italiano è un onore enorme

F1 - Antonio Giovinazzi pilota ufficiale Alfa Romeo nel 2019 : Il 24enne di Martina Franca riporta l'Italia protagonista nel Circus, con una guida permanente di una monoposto, dopo otto anni Giovinazzi in Alfa con Kimi, gran cosa! - di Leo Turrini

Il pilota italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 : Antonio Giovinazzi, pilota italiano di 24 anni, guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’altro pilota della scuderia, come già si sa da qualche settimana, sarà Kimi Raikkonen, che alla fine di quest’anno lascerà la Ferrari. Si The post Il pilota italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

F1 : Antonio Giovinazzi l’anno prossimo in Alfa Romeo-Sauber? Le quotazioni del pilota italiano sono in ascesa : Antonio Giovinazzi e la F1, una storia che potrebbe continuare in maniera continuativa? Gli appassionati del Bel Paese se lo augurano e le voci dal paddock in questi giorni tempestosi di “mercato” lo confermano. Il clamoroso passaggio di Kimi Raikkonen, dalla Ferrari all’Alfa Romeo-Sauber, e lo sbarco di Charles Leclerc a Maranello, ben più atteso, potrebbe non essere l’ultimo colpo a effetto di un trade tra i piloti del ...

F1 - Test Ungheria 2018 : Antonio Giovinazzi fulmine su Ferrari davanti a Ericsson - Hartley e Norris - sesto Ricciardo : La prima giornata di Test riservati alla Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring ha visto all’opera nove scuderie sulle dieci presenti nel Mondiale 2018: la Haas infatti ha preferito evitare questa due giorni in terra magiara. Il più veloce di questo martedì è risultato Antonio Giovinazzi, che oggi si è seduto sul sedile della Ferrari, mentre domani sarà impegnato con l’Alfa Romeo Sauber. Il pilota di Martina Franca ha fatto ...

F1 - Test Ungheria 2018 (prima giornata) : Antonio Giovinazzi il migliore con la Ferrari nella sessione del mattino : E’ stato Antonio Giovinazzi il più veloce della mattinata ungherese riservata alla prima sessione di Test di Formula Uno sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota di Martina Franca, sulla Ferrari in questo day-1, ha realizzato la miglior prestazione con il tempo di 1’19″648, confermando il grande feeling della SF71H con questo tracciato. La Rossa ha permesso a Giovinazzi di concludere questa prima parte di giornata con un ...