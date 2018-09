Eurostat | in Italia calo domande asilo dei migranti | record in Europa

Eurostat : in Italia il 12 - 2% dei lavoratori vive sotto la soglia della povertà : Una statistica elaborata da Eurostat (database dell'Unione Europea) evidenzia che in Italia il 12,2% degli occupati può essere considerato un 'working poor', un lavoratore povero. Questo perché vengono percepiti degli stipendi troppo bassi o vengono stipulati contratti che prevedono troppe poche ore per permettere uno stile di vita al di sopra della povertà.Continua a leggere

Energia e rifiuti - Eurostat promuove l'Italia : La notizia è di quelle che fanno scalpore ed è in contrasto con la tendenza degli italiani di piangersi un po' troppo addosso rispetto all'Europa; in materia di ambiente il nostro Paese non va male, anzi va bene. Lo certifica Eurostat, nel suo consueto Rapporto annuale sulle performance ambientali dei Paesi dell'Unione Europea.I voti migliori di questa pagella continentale l'Italia li prende nelle materie Energia e rifiuti. La ...

I dipendenti pubblici in Italia sono pochi - lo dice Eurostat : Secondo Eurostat, in Italia la percentuale di dipendenti pubblici sul totale occupati era nel 2016 del 14%, contro la media Ue del 16%. Il dato Italiano, in forte diminuzione dal 2000, è fra i più bassi d'Europa. Nel 2014 il salario medio mensile lordo (escluse Sanità e Scuola) è stato di 2.612 euro, in linea con la media Ue.Continua a leggere