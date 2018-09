Europa | Savona | “Apriamo discussione o 2019 sarà un anno drammatico Rischiamo Ue debole”

Paolo Savona - l'avvertimento drastico all'Europa : 'Se ci bocciano il bilancio - siamo pronti a tutti' : Il pericolo che dalla Commissione europea arrivi una sonora bocciatura alla prossima manovra di bilancio dell'Italia è sempre dietro l'angolo. Ipotesi alla quale il ministro degli Affari europei, ...

Il piano - inclinato - di Savona. E' l'Italia che non cresce - non l'Europa : Il resto del documento di Savona rivela una visione grottescamente arcaica in cui l'unico modo di far crescere l'economia è quello di drogarla continuamente con investimenti pubblici. Vi sono alcuni ...

Il ministro Savona a Proxima : 'Criticare l'Europa non significa essere anti europeisti' : ...e disuguaglianze che a loro volta inducono disaffezione e malcontento fra i cittadini di quella che comunque rimane " vale la pena ricordarlo " l'area più prospera e socialmente evoluta del mondo. È ...

Savona : 'Euro indispensabile - ma costruzione dell'Europa imperfetta' : "L'Europa è utile al nostro Paese, l'Euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa ...

Savona : 'Smettiamo di parlare di migranti o l'Europa salta' : ... "L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è proprio quello di riprendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale in ...

Il ministro Paolo Savona : “Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l’Europa alla rottura” : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, lancia un avvertimento al governo e all'Unione europea: "Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l'Europa alla soglia della rottura. L'unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall'immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa".Continua a leggere

Savona : "Se continuiamo a parlare di migranti portiamo l'Europa alla rottura" : Il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, a margine del festival nazionale "Proxima", promosso a Torino da Sinistra italiana e Leu, si sofferma su un tema di stretta attualità. "Se continuiamo a parlare dell"immigrazione portiamo l"Europa alle soglie della rottura. L"unico modo per cercare di attenuare le polemiche - ha detto - è proprio quello di riprendere in mano le discussioni di fondo, cioè come funziona la politica fiscale in ...

Savona ha presentato all'Europa il suo 'Piano A' : In sostanza, il tetto del massimo rapporto stabilito tra deficit e Pil non dovrà essere fissato al 3% ma oscillerà a seconda della crescita dell'economia. Un piano di rientro straordinario per il ...

Ecco la strada pro investimenti che l'Europa deve imboccare. Il documento di Savona inviato a Bruxelles : ... occorrerebbe valutare la compatibilità degli interventi che conducono le imprese a delocalizzare; l'aiuto dovrebbe essere autorizzato solo se ha un effetto incentivante rispetto all'intera economia ...

Una politeia per un'Europa diversa - più forte e più equa di Paolo Savona - Ministro Affari Europei : L 'accordo di Lisbona del 2000, volto a creare una knowledge based economy , un'economia basata sulla conoscenza, fu un'altra importante apertura verso una politica selettiva della domanda con ...

Europa - ecco il documento di Savona per la riforma delle regole dell'Unione : Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha inoltrato a Bruxelles un documento intitolato 'Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa'. Il riferimento a una politeia , termine ...

Il ministro Savona scrive a Bruxelles : "Lavoriamo tutti insieme per cambiare in meglio l'Europa" : "Una politeia per un"Europa diversa, più forte e più equa". Recita così la lettera, con destinatario i piani alti di Bruxelles, vergata da Paolo Savona.Il nostro ministro per gli Affari europei fa un gesto importante e la sua scelta lessicale è mirata. "Politeia" è un termine del greco antico che va ad indicare - come spiega la Treccani - l"organizzazione come bene comune di tutti i cittadini, ovvero una costituzione politica (e non solo) ...

La 'politeia' di Paolo Savona per cambiare l'Europa : La scelta lessicale per indicare una politica per il raggiungimento del bene comune. L'Italia chiede 'un Gruppo di lavoro ad alto livello' per cambiare l'Europa

Una "politeia" per cambiare l'Europa. Paolo Savona invia un documento a Bruxelles : Un documento inviato a Bruxelles dal titolo "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa". L'iniziativa è di Paolo Savona, ministro degli Affari europei, per un rinnovamento dell'Unione europea.Il riferimento lessicale a una "politeia", anzichè alla consueta "governance", sottolinea una nota, "è dovuto al fatto che la prima esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la ...