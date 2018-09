Epidemia di Ebola in Congo | OMS | potrebbe “peggiorare rapidamente”

Congo - 155 bambini orfani o non accompagnati dopo Epidemia Ebola - : A dirlo è l'Unicef che nel conteggio ha compreso chi ha perso uno o entrambi i genitori o le persone che se ne prendevano cura e anche coloro che sono rimasti soli mentre i loro parenti si trovano in ...

Ebola : l’Epidemia si diffonde in Congo - almeno 88 morti : Nella Repubblica democratica del Congo è in aumento il bilancio delle vittime della nuova epidemia di Ebola: sono ormai 88, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità. Il virus si è diffuso nella città di Butembo, dove risiedono un milione di persone: i primi casi confermato nella località sono una donna e un membro dello staff medico che la curava. La donna è deceduta oggi dopo essere scappata dalla vicina Beni e aver “rifiutato ...

Ebola : rallenta l’Epidemia in Congo - ma la vigilanza resta alta : Prosegue ma rallenta l’epidemia di Ebola in Congo: si registra un cauto ottimismo sulla possibile fine, anche se la guardia rimane alta. La situazione viene seguita da vicino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito finora 120 casi e 80 vittime in un mese. “Il trend nei casi suggerisce che le misure di controllo stanno funzionando: il tasso di follow up dei contatti a rischio è migliorato notevolmente, la ...

Ebola - l’Oms : “L’Epidemia arriva nella città di Oicha che è circondata dai ribelli” : L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo si è diffusa alla città di Oicha che è circondata dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate (Adf), suscitando preoccupazioni nei soccorritori. Come ha sottolineato il responsabile emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Peter Salama, “per la prima volta abbiamo un caso confermato in un’area a forte insicurezza: era davvero il ...

L'ebola torna a far paura : 50 morti nella nuova Epidemia in Congo - : Nel Kivu Nord, al confine con l'Uganda, sono già 91 i casi accertati. La preoccupazione dell'Oms: prima epidemia in una zona di conflitto densamente popolata e difficilmente raggiungibile

Ebola - Unicef : 90 tonnellate aiuti contro l’Epidemia in Congo : L’Unicef sta trasportando altre 90 tonnellate di aiuti, soprattutto forniture idriche e igienico-sanitarie, nel tentativo di contenere l’epidemia del virus dell’Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. “Questi aiuti sono stati spediti dal nostro magazzino centrale di Copenhagen, in Danimarca, nella Repubblica Democratica del Congo, e si aggiungono alle 14 tonnellate di aiuti che abbiamo già ...

Ebola - la Repubblica del Congo dichiara una nuova Epidemia : 20 morti : La Repubblica Democratica del Congo ha dato notizia di una nuova epidemia di Ebola nell’est del Paese, in cui sono morte almeno 20 persone. Appena una settimana fa era stata dichiarata la fine della precedente epidemia. Secondo il ministro della Salute, Oly Ilunga Kalenga, la provincia del North Kivu ha dato notizia di “26 casi di febbre con sintomi emorragici, di cui 20 fatali”. L’epidemia si è verificata nella regione ...

Ebola - confermata fine Epidemia in Congo : ANSA, - BRUXELLES, 25 LUG - "L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'epidemia del virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, Rdc, è finita. E' un'ottima notizia". Così il ...