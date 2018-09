Epidemia di colera in Niger | l’Italia consegna kit sanitari e per la depurazione

meteoweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) Kit per l’assistenzaa e attrezzature didelle acque sono statiti dall’Italia al ministero della Salute del, nell’ambito delle iniziative della cooperazione italiana a sostegno della sanità del Paese dell’Africa occidentale colpito da un’diche ha già provocato 57 morti. Le regioni più colpite sono quelle di Maradi, Zinder Tahoua e Dosso. Negli ultimi mesi sono state già sei le donazioni da parte dell’Italia di materiale per l’ assistenzaa, attrezzature per lae trattamento dell’acqua, kit di emergenza per il trattamento medico-chirurgico d’urgenza e per traumatismi, materiale di presa in carico contro le malattie piu’ diffuse (malaria,, malattie gastroenteriche). Infine, per la prevenzione del contagio della malaria, sono state distribuite 4 mila ...