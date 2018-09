EPCC a teatro | ospiti di Alessandro Cattelan Tommaso Paradiso e Emily Ratajkowski

TOMMASO PARADISO/ ll trucco per registrare audio lunghi su Whatsapp stupisce Cattelan (EPCC a Teatro) : TOMMASO PARADISO, frontman dei TheGiornalisiti, sarà uno degli ospiti della prima puntata di E poi c'è Cattelan a Teatro, lo show di Alessandro Cattelan in onda su Sky Uno. (Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:02:00 GMT)

EPCC a Teatro - stasera la prima puntata con Emily Ratajkowski - Tommaso Paradiso... e un vocale da 10 minuti a Fabri Fibra : Un giro per Porta Romana in compagnia di una delle donne più invidiate del mondo e 'un vocale di dieci minuti' per dire a Fabri Fibra e a tutti che #EPCC , l'appuntamento di culto della seconda serata ...

EPCC a teatro : Alessandro Cattelan al via con Emily Ratajkowski e Tommaso Paradiso : Dalla seconda alla prima serata, il passo è scenico: così Alessandro Cattelan è pronto per un doppio cambiamento del suo E Poi C’è Cattelan, programma ormai cult della programmazione Sky. Dal 25 settembre, ogni martedì per sei appuntamenti, in prima serata andrà in onda EPCC a teatro, cioè la nuova versione che debutta in prime time, per di più dal palcoscenico del teatro Franco Parenti di Milano. EPCC a teatro, cosa cambia e cosa no Non ...

EPCC a Teatro - Alessandro Cattelan torna su Sky Uno in prima serata : Debuttano in prima serata le interviste, l’ironia e l’irriverenza da sempre marchio di fabbrica di E POI C’È Cattelan, il late night show, produzione originale di Sky Uno. E POI C’È Cattelan A Teatro è infatti il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, il suo show e nuovi grandi ospiti, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Dal 25 s...

Alessandro Cattelan porta EPCC a teatro - e in prima serata - - : Non mancheranno interventi di personaggi dal mondo dello spettacolo come Benji & Fede , Salmo , Achille Lauro e Quantin40 . Tra gli sportivi: Alex Del Piero con cui si giocherà a black jack con il ...

Alessandro Cattelan a TvBlog : "con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato un prodotto televisivo diverso" | Video Intervista : Tutto è pronto su Sky Uno per la messa in onda di E poi c'è Cattelan a Teatro, il nuovo format del già noto show di Alessandro Cattelan che a partire dal prossimo martedì 25 settembre ritornerà con una veste rinnovata. E Poi C'è Cattelan abbandona gli studi di Rogoredo e sbarca infatti per questa edizione al Teatro Franco Parenti di Milano per un totale di 6 appuntamenti della durata di un'ora.Alessandro Cattelan si è detto fiero e ...