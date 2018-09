EPCC a Teatro - Alessandro Cattelan torna su Sky Uno in prima serata

Alessandro Cattelan porta EPCC a teatro - e in prima serata - - : Non mancheranno interventi di personaggi dal mondo dello spettacolo come Benji & Fede , Salmo , Achille Lauro e Quantin40 . Tra gli sportivi: Alex Del Piero con cui si giocherà a black jack con il ...

Alessandro Cattelan a TvBlog : "con EPCC a Teatro abbiamo sperimentato un prodotto televisivo diverso" | Video Intervista : Tutto è pronto su Sky Uno per la messa in onda di E poi c'è Cattelan a Teatro, il nuovo format del già noto show di Alessandro Cattelan che a partire dal prossimo martedì 25 settembre ritornerà con una veste rinnovata. E Poi C'è Cattelan abbandona gli studi di Rogoredo e sbarca infatti per questa edizione al Teatro Franco Parenti di Milano per un totale di 6 appuntamenti della durata di un'ora.Alessandro Cattelan si è detto fiero e ...