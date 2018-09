EPCC a teatro | Alessandro Cattelan al via con Emily Ratajkowski e Tommaso Paradiso

gqitalia

(Di martedì 25 settembre 2018) Dalla seconda alla prima serata, il passo è scenico: cosìè pronto per un doppio cambiamento del suo E Poi C’è, programma ormai cult della programmazione Sky. Dal 25 settembre, ogni martedì per sei appuntamenti, in prima serata andrà in onda, cioè la nuova versione che debutta in prime time, per di più dal palcoscenico delFranco Parenti di Milano., cosa cambia e cosa no Non solo il programma debutta in prima serata e a(letteralmente), ma raddoppia anche la durata delle sei puntate che andranno in onda ogni martedì alle ore 21.15 su Sky Uno a partire dal 25 settembre. Non cambiano, invece, le caratteristiche che hanno resouno dei programmi di culto degli ultimi anni: il talk show – che poteva tranquillamente essere definito “late show” finché andava in onda in seconda serata – che ...