Enrico Silvestrin omofobo? Riccardo Signoretti | “È ignorante”

“Vergognati!”. Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3 : Enrico Silvestrin - frasi da censura. E Alfonso Signorini sorprende tutti : Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3: il diretto interessato è Enrico Silvestrin. Il concorrente, noto per aver condotto il Festivalbar e aver preso parte in passato a fiction come ‘Distretto di polizia’, è stato pesantemente accusato da Lisa Fusco. L’inquilina della casa più spiata d’Italia, celebre per la sua spaccata in diretta televisiva che le costò carissimo, nella serata di ieri – in occasione della prima ...

GF VIP - polemica su Enrico Silvestrin - accusato di Omofobia : Grande Fratello Vip 3: accuse di Omofobia contro Enrico Silvestrin Enrico Silvestrin e Grande Fratello Vip: è già arrivata la prima polemica. L’attore e conduttore ha dovuto affrontare i primi problemi alla vigilia dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’accusa piovuta su di lui è quella di Omofobia, nata in seguito ad una diretta pubblicata sul suo profilo Instagram. Nel video Silvestrin avrebbe detto ripetutamente la ...

