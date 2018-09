Energia | Peruzy | “Liberalizzazione mercato inarrestabile”

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) Roma, 25 set. (AdnKronos) – ‘La liberalizzazione deldell’è un percorso inarrestabile. è importante, però, che il tempo ulteriore che ci separa dal superamento della maggior tutela sia utilizzato bene, disegnando un nuovo assetto che superi il livello di efficienza e di affidabilità raggiunto in questi dieci anni”. Lo ha affermato Andrea, presidente e ad di Acquirente Unico, intervenendo all’Italian Energy Summit del Sole 24 Ore.‘Il passaggio allibero dei clienti che non hanno scelto – ha continuato– dovrà avvenire con meccanismi semplici e fluidi, che da un lato non consentano rendite di posizione e dall’altro non regalino clienti a chi non è in grado di acquisirli da sé sul”.ha poi affrontato il tema della povertà energetica, mettendolo in relazione con quello ...